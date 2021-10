Sophie Codegoni: “era un violento” | La rivelazione senza precedenti

Sophie Codegoni a cuore aperto. La rivelazione della gieffina ha lasciato tutti di stucco. Ecco che cosa ha raccontato. Tutti i dettagli.

Le rivelazioni di Sophie Codegoni hanno sconvolto tutti. L’ex tronista di Uomini e donne ha raccontato un episodio drammatico vissuto con la madre. Il suo racconto fa rabbrividire.

Il racconto scioccante di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è una concorrente del Grande Fratello Vip numero 6 ed ex tronista di Uomini e donne. Si sta facendo conoscere all’interno della casa per la sua dolcezza e fragilità. La bionda indossatrice dei brand di Chiara Ferragni ha stretto un legame molto forte con quasi tutti i coinquilini della casa, in particolare con Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo e Alex Belli.

L’ex tronista si è lasciata andare ad una rivelazione molto intima e privata raccontando di un episodio che l’ha colpita e segnata profondamente. Le sue parole hanno fatto gelare il sangue dei suoi coinquilini ma anche del pubblico che ha ascoltato il racconto.

Il dramma familiare vissuto dalla gieffina

Sophie Codegoni si è confessata e al Grande Fratello Vip ha rivelato alcuni dettagli inediti della sua vita privata. L’ex tronista di Uomini e donne ha vissuto un terribile dramma che l’ha segnata particolarmente.

I genitori di Sophie sono separati da molto tempo e la madre ha avuto un nuovo compagno che si è rivelato però essere una persona particolarmente violenta. La ventenne ha ricordato un episodio triste accaduto due mesi prima che cominciasse la sua esperienza alla corte di Maria De Filippi.

La Codegoni ha raccontato che il compagno della madre si è scagliato sulla donna in un raptus di follia durato 20 minuti. Lei ha cercato di aiutarla ma non riusciva a fare nulla, era paralizzata dalla paura. Quando ha avuto inizio la sua avventura come tronista, la giovane ha raccontato nel suo video di presentazione di aver paura degli uomini e il motivo è chiaro a tutti.

La signora Valeria ha chiesto alla figlia di non chiudersi nel suo guscio ma di aprire il suo cuore perché gli uomini non sono tutti cattivi come quelli con cui ha avuto a che fare lei. Ha anche affermato che per sua figlia sarà sempre presente ma che deve staccare il cordone ombelicale. L’amore è una cosa meravigliosa e Sophie, giovane e bellissima deve poter credere che la vita abbia qualcosa di bello conservato per lei.