Marmellata al supermercato, non la comprare se ha questi ingredienti | Piena di additivi

La marmellata è uno degli alimenti più comuni per la colazione, se ne spalma una piccola parte su due o tre fette di pane o di fette biscottate.

Non tutte le marmellate in commercio al supermercato sono salutari.

La colazione, il primo pasto della giornata

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata. Sicuramente l’avrai sentito qualche volta nella tua vita. Non c’è niente come alzarsi presto e godersi una colazione completa in tutta tranquillità. Quando sei in vacanza è un piacere vissuto in tranquillità, ma quando si è presi da mille incombenze, si tende a mettere da parte questo momento del giorno.

Le marmellate possono essere utilizzate in diversi pasti durante la giornata. Sono il perfetto complemento su di una fetta biscottata e possono essere abbinati tanto quanto il cioccolato: nel croissant della colazione e per accompagnare un gran numero di dolci.

Poiché sono associate alla frutta, sono considerate un prodotto molto salutare. Tuttavia, occorre guardare le etichette per vedere se lo sono o meno. La ragione? Molti marchi utilizzano elementi di bassa qualità nella loro produzione e cercano di nasconderli con molto zucchero.

La marmellata al supermercato, quando non comprarla

Con le marmellate succede la stessa cosa che con le torte e gli altri dolci: ci sono quelli fatti in casa, quelli venduti nei negozi gourmet, di qualità e salutari; e poi quelle dei supermercati che possono essere piene di conservanti e zuccheri aggiunti.

Mangiare marmellate piene di zucchero o conservanti è all’opposto di ciò che dovrebbe essere una buona dieta, non solo a causa degli additivi che contengono, ma mancano anche dei nutrienti e del sapore naturale che mantengono tradizionalmente le marmellate. Per avere un’idea, una marmellata di fragole senza zuccheri aggiunti può essere gustata da persone con problemi di diabete.

Quando leggiamo bene le etichette della marmellata, dobbiamo controllare se sono riportate voci quali: additivi, stabilizzanti e, soprattutto, zuccheri. Questo è ciò che di solito portano anche le marmellate che puoi trovare in qualsiasi supermercato. E occorre fare attenzione, soprattutto alla quantità di zucchero.

LEGGI ANCHE—> I 10 frutti autunnali a cui non dovremmo rinunciare MAI in questo periodo

Al contrario per acquistare una buona marmellata al supermercato questa deve contenere: un minimo del 65% di frutta, non deve contenere zuccheri aggiunti, del concentrato di frutta, come gelificante la pectina. Inoltre se riporta la dicitura biologica vuol dire che si tratta di una buona marmellata.

LEGGI ANCHE —> Dolce Marocchino all’arancia: delizioso, ricetta in 1 minuto