Gf Vip 6, Alex Belli scherza sulla disabilità di Manuel | Telespettatori in rivolta

Una vera e propria caduta di stile per Alex Belli, l’uomo, infatti, è stato pizzicato a scherzare sulla disabilità di Manuel insieme a Soleil Sorge.

Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip, l’attenzione è stata rivolta tutta ad Alex Belli, il quale avrebbe litigato con Aldo Montano. L’uomo, inoltre, avrebbe peggiorato ulteriormente la sua posizione rendendosi protagonista di una battuta abbastanza infelice. Alex, infatti, avrebbe preso in giro la disabilità di Manuel Bortuzzo in mondo visione. La frase, ovviamente, non è sfuggita all’attento occhio del pubblico ed in poco tempo è diventata virale.

Alex Belli avrebbe preso in giro la disabilità di Manuel Bortuzzo

Nelle ore successive, inoltre, i fan del reality avrebbero chiesto a gran voce la squalifica dell’uomo dal programma, andiamo a vedere però, nello specifico, la frase pronunciata da Alex Belli. Quest’ultimo stava parlando con Soleil Sorge e Davide Silvestre delle eliminazioni che avvengono nel programma dove i concorrenti vengono cacciati dalla casa e quindi cadono uno ad uno. Mentre ipotizzavano il possibile vincitore, quindi, Alex ha fatto la sua uscita infelice: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere“.

Un’ironia del tutto fuori luogo, infatti, Manuel non era neanche presente rendendo quello di Belli un vero e proprio sfottò. Soleil, inoltre, si sarebbe sforzata per non ridere mentre Davide è rimasto impassibile, risultando quasi imbarazzato dalla frase. Inutile negare, quindi, come l’attore di Centrovetrine non si sia messo in buona luce in quest’ultime uscite, anzi.

Lo staff di Manuel avrebbe chiesto provvedimenti contro l’attore

Al momento è difficile dire se il ragazzo verrà penalizzato in qualche modo o anche semplicemente richiamato dalla produzione. Nell’ultimo episodio però, sappiamo come a scusarsi pubblicamente con Signorini per una frase detta a sproposito fu proprio Soleil Sorge. E’ altrettanto vero però che quest’anno il Grande Fratello ha adottato una linea più morbida rispetto al passato andando a valutare sempre il contesto in cui certe frasi vanno dette, senza andare a punire immediatamente.



La posizione di Bortuzzo e del suo staff, invece, è già chiarissima, quest’ultimi, infatti, avrebbero chiesto dei provvedimenti nei confronti di Belli. Secondo loro, infatti, le frasi dette dall’attore potrebbero aver offeso diverse persone le quali si sono sentite chiamate in causa dalla battuta.