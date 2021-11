Gf Vip 6, Aldo corre per far passare Manuel sulla carrozzella | Il gesto scalda il cuore

Aldo Montano è diventato col tempo uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Non solo intrighi amorosi, all’interno della casa del Grande Fratello Vip sono nate anche alcune amicizie. Una su tutte, quella fra l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo e lo schermitore Aldo Montano, la quale ha commosso diversi telespettatori. Ad esempio negli ultimi giorni è diventata virale una clip che ritrae Aldo correre per andare ad aprire il balcone a Manuel, che stava andando in quella direzione, in modo da semplificargli la vita.

Aldo ha consigliato Manuel anche riguardo la sua presunta relazione

Ma non solo, Montano avrebbe saputo consigliare al nuotatore come comportarsi anche con la presunta principessa Lulù Selassié. La relazione, infatti, sarebbe ormai giunta ad un punto di rottura con Manuel che avrebbe chiesto al suo amico un consiglio su come chiuderla definitivamente. Il ragazzo, infatti, ha confessato di voler tornare su suoi passi e riprendere la sua avventura all’interno della casa così come la aveva iniziata, ossia da solo.

Il problema fra i due, almeno per Bortuzzo, sarebbe dovuto alla pressione mediatica che avrebbe ingigantito un rapporto nato in maniera spontanea e normale e che magari, sarebbe terminato dopo pochi giorni senza interruzioni esterne. Dopo aver lasciato sfogare l’amico, dunque, Aldo ha consigliato a Manuel di fare ciò che ritiene meglio per lui.

Bortuzzo avrebbe deciso di rompere con Lulù Selassiè

“Dille quello che pensi con l’educazione che hai. Lei è molto dolce e sensibile, però è giusto che tu pensi a quello che è meglio per te” queste le parole con cui Aldo ha provato a consolare il ragazzo. La decisione di lasciare Lulù sarebbe maturata proprio per rispetto verso la ragazza visto che Manuel ha ancora molte incertezze sul futuro di questa relazione. Quest’ultimo, inoltre, è sembrato anche particolarmente dispiaciuto dato che c’è il rischio che le sue ragioni non passino e venga per tanto definito menefreghista.

Il nuotatore, inoltre, pensa che ha tanto da dare alla trasmissione e legandosi ad una relazione rischia di non poter mostrare tutte le sue qualità ed essere stato solamente un personaggio di passaggio. Aldo, quindi, per Manuel sta diventando sempre più importante con i suoi consigli ed i suoi piccoli gesti.