A stroncare la vita di Franco Franchi, nel dicembre del 1992, fu una grave malattia al fegato la quale lo perseguitò per diversi anni.

Era il 9 dicembre del 1992 quando l’attore Francesco Benenato, in arte Franco Franchi, ci lasciava mentre era ricoverato alla Villa Flaminia di Roma. Quella, purtroppo però, non era la prima volta che l’uomo trasportato con urgenza in ospedale. Franchi, infatti, soffriva di una grave malattia al fegato, la cirrosi epatica. Dopo una lunga lotta, quindi, la malattia ha avuto la meglio portandosi via quello che era un vero e proprio idolo, soprattutto nella sua Sicilia.

Ecco qual è la malattia che ha portato via Franco Franchi

Furono in migliaia, infatti, a presenziare al suo funerale, celebrato alla Chiesa Professa di Palermo. Struggente la sua ultima apparizione in tv dove l’attore disse: “Io volevo lavorare solo che non appena ho detto che volevo fare qualcosa al momento me ne tornavo a San Paolo“. Per chi non lo sapesse, quindi, l’uomo ha umili origini tanto che non poté nemmeno andare a scuola. Per aiutare la sua famiglia, infatti, l’uomo ha fatto diversi lavori, anche umili come il facchino o il banconista in una pasticceria.

Il funerale di Franco Franchi fu celebrato a Palermo

La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia a soli 13 anni quando si propose come saltimbanco. Per la prima opera teatrale bisognerà attendere il 1954 quando in coppia con Ciccio Ingrassia recitarono “Core ‘ngrato” all’ex cine teatro “Capitol”. Nonostante un calendario fittissimo, parliamo di circa undici o dodici film all’anno, l’uomo è stato anche un padre esemplare riuscendo a ritagliarsi sempre uno spazio per i figli.

Degli ultimi anni di vita per Franchi segnati da un brutto episodio. Nel 1989, infatti, ricevette un avviso di garanzia per presunta associazione mafiosa. Come spiegò anni dopo il figlio, l’attore riuscì a dimostrare la sua innocenza confermando di aver sì incontrato dei boss ma quando erano fra il pubblico dei suoi spettacoli.

Quell’esperienza però segnò profondamente l’artista che da quel giorno ebbe paura di uscire di casa. Ma non solo anche il suo sorriso, stando alla testimonianza del figlio, si spense a causa di quelle accuse. Da pochi mesi, inoltre, è stato celebrato il 93esimo anno dalla nascita dell’uomo, mai dimenticato a Palermo dove avrebbero intenzione addirittura di dedicargli un museo.