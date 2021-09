Mario Merola, chi è il figlio Francesco: ha seguito le orme del papà

Francesco Merola è il terzo figlio del grande Mario Merola, Re della sceneggiata napoletana morto nel 2006: scopriamo qualcosa in più su di lui.

Il figlio di Mario Merola ha dedicato la sua vita professionale ad omaggiare un padre che aveva fatto la storia: ripercorriamo insieme i passi fondamentali della sua carriera e della vita privata.

Francesco Merola, il terribile incidente

L’uomo, che è uno dei 3 figli del grande Mario Merola, nel gennaio 2018, è stato vittima di uno scioccante caso di omonimia che ha fatto preoccupare moltissimo i suoi fan. Purtroppo un ragazzo di 25 anni, che ha il suo stesso nome e cognome, ha causato un incidente quando è entrato contromano in autostrada sull’A2.

Uno sbaglio commesso, probabilmente, per via della stanchezza che l’ha portato via per sempre. I fan di Francesco Merola quando hanno letto la notizia sono rimasti senza parole, ma il figlio di Mario sta bene e non ha fatto nessun incidente.

L’uomo porta in dote uno dei cognomi più pesanti per il mondo dello spettacolo napoletano, italiano e anche internazionale, scopriamo di più su di lui.

Chi è Francesco, il figlio di Mario Merola

Francesco Merola è nato dall’amore tra Rosa Serrapiglia e il grande artista Mario Merola. Il nome dell’uomo è un omaggio a Franco Franchi, grande amico del padre. Lui è l’unico figlio che ha seguito le orme musicali di Mario, inoltre, è stato protagonista di molte esibizioni negli ultimi anni di vita del Re della sceneggiata.

Leggi anche –> Grave lutto per Nino D’Angelo, lo straziante messaggio sui social

I fan ricorderanno sicuramente quando nel 2001 al Festival di Napoli, i due si aggiudicarono il primo premio con una straordinaria interpretazione del brano ‘L’urdemo emigrante’.

Nel 2005 ha girato l’Italia, rivisitando i più grandi brani della musica napoletana, ma dopo la morte del padre lo ha sempre omaggiato anche con dei brani come l’inedito Parla cu ‘mme’.