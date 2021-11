Bonus novembre, quali sono quelli attivi questo mese | Come fare richiesta subito

Anche novembre sarà un mese ricco di bonus, andiamo a vedere dunque quali potranno essere richiesti e quali sono in scadenza.

A novembre sono diversi i bonus che andranno incontro alla propria scadenza, così come quelli ancora attivi. Ricordiamo, infatti, come la legge di Bilancio 2021 abbia approvato diversi agevolazioni per i cittadini e le aziende, soprattutto a causa delle difficoltà portate dal covid-19. Iniziamo parlando dalla prima sovvenzione già scaduta ossia quella dedicata alle sanificazioni, non più disponibile da giovedì 4 novembre.

Il bonus tax credit librerie sarà usufruibile sino al 10 novembre

Avremo tempo, invece, ancora sino a mercoledì 10 per partecipare al bonus tax credit librerie 2021. Voluta fortemente dal Ministro Franceschini e dal Ministero dell’Economia e Finanza, questa riforma è pensata per tutti i rivenditori di libri al dettaglio. Nello specifico la misura metterà a disposizione fino a 20mila euro per le librerie e 10mila per tutti gli altri tipi di esercenti. Questo bonus, inoltre, sarebbe già scaduto lo scorso 28 ottobre ma è stato prorogato ed ora è ancora possibile accedervi.

E’ stato riaperto, inoltre, anche il bonus dedicato alle guide turistiche solamente però nell’Emilia Romagna. Il contributo si presenterà come una tantum che può arrivare fino a 2.500 euro. Le imprese in questione, inoltre, dovranno essere registrate sul codice etico 79.90.20 “Attività delle guide o degli accompagnatori turistici”. In questo caso avremo tempo per fare domanda fino all’11 novembre.

Il bonus dedicato alle guide turistiche sarà destinato solo all’Emilia Romagna

Passiamo, quindi, ai bonus da poco attivati come quello terme. Con quest’ultimo tutti, indipendentemente dal proprio reddito ISEE, potremo accedere ad un finanziamento di 200 euro da utilizzare presso i servizi termali. Per richiedere l’agevolazione, quindi, basterà andare sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico e consultare la lista delle terme aderenti.

Con il nuovo bonus idrico, inoltre, potremo andare a sostituire, fino ad un massimo di 1.000 euro, i sanitari in ceramica a scarico ridotto, la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con apparecchi a flusso limitato. Gli interventi però dovranno essere fatti su edifici già esistenti, su parti di esso o su unità immobiliari singole. Lo scorso ottobre, infine, è stato rinnovato l’ecobonus auto anche per il 2021. Quindi, andremo dapprima a richiedere la disponibilità presso la concessionaria per poi inserire l’ordine e prenotare l’incentivo.