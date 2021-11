La prima puntata di All Together Now si è aperta con un duro confronto fra Anna Tatangelo e il rapper J- Ax.

Ieri sera sulla rete Mediaset ha debuttato il nuovo show canoro chiamato All Togheter Now, nonostante il grande successo della trasmissione però l’attenzione è stata tutta per i giudici del programma. Anna Tatangelo e J- Ax, infatti, avrebbero avuto un diverbio nel corso dell’episodio. La polemica, quindi, è nata dopo l’esibizione di Priscilla Cattaneo, una dei concorrenti, che non sarebbe stata apprezzata dal rapper Pedar.

Nel commentare la prestazione della ragazza, quindi, l’uomo non si sarebbe tolto gli occhiali da sole, un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie la compagna di Livio Cori. La Tatangelo, infatti, avrebbe interpretato il tutto come una mancanza di rispetto verso l’impegno profuso dall’artista in erba. Così, quindi, la cantante ha catturato l’attenzione di Pedar: “Tutti noi abbiamo un ruolo qui dentro. Prima di tutto devi toglierti gli occhiali, perché siamo al chiuso e B stai parlando con una ragazza che si è esibita“.

Anna Tatangelo, quindi, ha chiuso il discorso dicendo come avesse almeno il coraggio di guardarla negli occhi mentre commenta la sua prestazione. La cosa, dunque, poteva finire lì con il rapper che si è tolto le lenti e immediatamente si è scusato dando ragione alla sua collega. J- Ax però non ci sta e ha voluto prendere le difese del ragazzo.

Nonostante l’uomo sappia che aprire discussioni con la cantante di Sora non sia mai una buona scelta ha voluto dire la sua dato che si sentiva toccato personalmente. Come raccontato da lui, infatti, sono in tantissimi che negli anni gli hanno chiesto perché non togliesse mai il capello o gli occhiali.

Secondo J- Ax, infatti, non sarebbe una questione di mancanza di rispetto ma semplicemente tutti hanno il diritto di indossare gli accessori che vogliono. I due, infine, sono rimasti ognuno nella propria posizione generando un acceso diverbio tanto da costringere la conduttrice della trasmissione, Michelle Hunziker, ad intervenire in prima persona. Insomma un inizio a dir poco movimentato per il nuovo talent di casa Mediaset!