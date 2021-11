Ospite a Verissimo condotto da Silvia Toffanin, la cantante ed attuale conduttrice di “Scene da un matrimonio” Anna Tatangelo è scoppiata in lacrime raccontando i retroscena della sua famiglia.

Nell’appuntamento domenicale del programma di Canale 5 dedicato alle interviste, la cantante ha iniziato raccontando la sua esperienza di madre e la sua nuova storia d’amore con Livio Cori.

Dopo l’addio a Gigi D’Alessio, si è dichiarata innamorata di Livio: la fa stare bene, grazie a Livio le è tornato il sorriso. A settembre-ottobre 2020 si sono incontrati per chiudere un disco. “Da cosa nasce cosa. Ha saputo aspettarmi e rispettarmi”. Era un ‘riccio chiuso’ ma lui ha avuto pazienza. La priorità di Anna Tatangelo resta suo figlio Andrea.

Anna Tatangelo in lacrime, Silvia Toffanin si commuove: “L’hai saputo dai giornali”

Oggi, la sua relazione con Gigi è finita e, dopo un periodo di ‘riflessione’, Anna Tatangelo si sta prendendo la sua rivincita: si è rifatta una vita con Livio Cori, il ‘filo’ che la unisce a Gigi resta il loro figlio Andrea.

Ha saputo dai giornali che Gigi aspetta un figlio: “Ho spiegato ad Andrea che mamma e papà ci sono sempre, che per lui non cambia nulla, voglio la sua serenità…”.

La Tatangelo ha ammesso che sua madre all’inizio era preoccupata (“Sai, una figlia da sola con un bambino…”) ma i suoi genitori le sono sempre stati vicino.

Anna Tatangelo scoppia in lacrime a Verissimo: perché

Nella puntata di Verissimo del 17 ottobre, l’ospite Anna Tatangelo è scoppiata in lacrime parlando della sua mamma. La fase più difficile l’ha appena superata ed è stata dura per lei, un periodo drammatico che ha dovuto attraversare. “Mi sono fatta forza per affrontare problemi di salute di mia madre anche se lei mi fa sempre sentire figlia… Ho tirato fuori la grinta per sostenerla”.

La conduttrice Silvia Toffanin, diretta come sempre, le ha chiesto: “Si diventa genitori dei propri genitori ad un certo punto?”. E’ stata questa la domanda che ha provocato nella Tatangelo una reazione immediata: è crollata in un pianto devastante. La Toffanin, che pochi mesi fa ha perduto la sua mamma, si è unita a lei e non è riuscita a trattenere le lacrime. Senza scavare per conoscere i dettagli, Silvia le ha semplicemente chiesto: “Come sta oggi?”.

“Bene, è una roccia come sempre” ha risposto Anna rassicurandola. Oggi sua madre è felice per lei, partecipe della sua felicità.