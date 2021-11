Un ex concorrente di Amici ha rivelato che qualche bestemmia è scappata nel corso della trasmissione. Vediamo di chi si tratta.

Nel corso di trasmissioni come Amici che sono registrate in diretta lasciarsi scappare bestemmie potrebbe costare caro al concorrente.

Una dichiarazione diventata virale

Un ex concorrente di Amici, il talent show ideato da Maria De Filippi e attualmente in onda con daily e prime serate, non smette di far parlare di se. Un ex concorrente, attualmente sotto le luci della ribalta per via della sua musica ma anche per alcune sue dichiarazioni. Un retroscena abbastanza scomodo per Amici.

Il cantante di Amici ha, infatti, dichiarato di aver più volte bestemmiato durante il programma. Si tratta di Sangiovanni che ha raccontato il retroscena mentre era ospite di Fedez e Luis Sal. I due lo avevano invitato ad una registrazione del loro podcast Muschio Selvaggio.

Nel corso dell’intervista, l’ex concorrente di Amici ha parlato tanto della musica che gli ha fatto scalare le classifiche. Non solo, egli si è lasciato andare anche a molti commenti sulla scuola più amata della tv. Nella maggior parte delle trasmissioni di questo tipo, che sono sì talent show ma anche reality (gli studenti vengono ripresi anche in casetta e durante gli allenamenti), i concorrenti sono tenuti a rispettare una condotta di comportamento che mai potrebbe prevedere il lasciarsi andare, ad esempio, a bestemmie.

La risposta alla domanda di Fedez

La rivelazione di Sangiovanni è arrivata dopo che Fedez gli ha posto a bruciapelo una domanda ovvero se i concorrenti di Amici possono bestemmiare e se sono passibili di squalifica. Così, il cantante si è lasciato andare alla sua veritiera dichiarazione. Sangiovanni, infatti, ha raccontato che, nel corso della sua permanenza nella scuola, è capitato ad un suo compagno. A questo studente è successo proprio il primo giorno di ingresso nella scuola.

LEGGI ANCHE -> Amici 21: un allievo rivela di avere una cotta per Giulia Stabile | Gelo in studio

LEGGI ANCHE -> Amici 21, un concorrente ha una grave malattia: di chi si tratta

La bestemmia gli scappò benché venga raccomandato dai redattori prima che i ragazzi entrino a scuola. Il ragazzo, di cui Sangiovanni non ha fatto nome durante l’intervista, ha raccontato di lasciarsi andare a qualche bestemmia, se arrabbiato. E, infatti, successe subito, a causa di una sorta di spintone che proprio Sangiovanni diede per sbaglio al suo compagno. Questo perché il ragazzo si fece male leggermente al mignolo. Un racconto, quello del cantante, fatto tra i sorrisi che è diventato subito virale.