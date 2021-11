Amici 21, un concorrente ha una grave malattia: di chi si tratta

La confessione di uno degli allievi della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha lasciato tutti a bocca aperta: la drammatica malattia.

Dopo il rimprovero dell’insegnante Rudy Zerbi, il cantante si sfoga confessando di soffrire di una malattia davvero molto difficile: ecco di chi stiamo parlando.

Amici 21, un concorrente è malato: chi è

Dopo un duro rimprovero da parte di Rudy Zerbi, il suo allievo lo ha spiazzato completamente confessando di avere una malattia terribile. Stiamo parlando di Luigi Strangis.

Il cantante di Amici 21, è appassionato di musica da sempre, infatti, già da quando era solamente un bambino ha imparato a suonare la chitarra. Lui non ha mai preso lezioni di canto, nonostante abbia un talento davvero incredibile.

Ovviamente c’è ancora molto da lavorare, ma gli insegnanti del talent di Canale 5, hanno visto in lui un gran potenziale, per questo hanno deciso di dargli questa bellissima possibilità.

E’ entrato nella scuola di Amici con un suo inedito accompagnato dalla sua chitarra, colpendo Rudy Zerbi che è rimasto davvero sorpreso dal talento del giovane. Anche se Anna Pettinelli all’inizio non è stata così entusiasta della scelta del suo collega.

Molto spesso i due insegnanti non vanno d’accordo per via del loro pensiero differente, ma il pubblico appoggia sempre il cantante, per la sua semplicità che tira fuori anche quando si esibisce. Di lui non abbiamo tante informazioni, ma proprio poco tempo fa ha fatto una confessione che ha davvero scosso tutti, soprattutto il suo coach, Rudy Zerbi: scopriamo cosa ha raccontato.

La terribile malattia

Nella scuola di Amici, gli allievi oltre a dimostrare il loro talento, fanno uscire anche le loro fragilità ed è proprio quello che è successo a Luigi dopo un duro rimprovero di Rudy Zerbi. L’insegnante ha voluto avere un confronto con il ragazzo perché sembra non mostrare la giusta serietà dentro la scuola.

Ma il cantante ha spiegato il motivo per il quale spesso a volte appare un po’ menefreghista. Con le lacrime agli occhi ha rivelato: “Non è un fregarmene o no. È che per il problema che ho evito sempre lo stress. Ho il diabete, lo stress incide sulla glicemia. Quindi cerco sempre di lasciare andare…”. Proprio per questo motivo Luigi riesce a superare gli ostacoli con così tanta leggerezza, una confessione che ha davvero lasciato tutti a bocca aperta.