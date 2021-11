Rossano Rubicondi: Guardate suo fratello? La somiglianza da paura | Bellissimo come lui

Avete mai visto il fratello di Rossano Rubicondi? La somiglianza tra i due è impressionante. Ecco tutti i dettagli.

Il compianto Rossano Rubicondi ha un fratello di nome Riccardo. L’avete mai visto? La somiglianza tra i due è incredibile. Il fratello di Rossano Rubicondi Rossano Rubicondi era un noto showman italiano venuto a mancare lo scorso 29 ottobre 2021 a 49 anni a causa di un melanoma, un terribile tumore della pelle contro il quale combatteva da più di un anno. Negli ultimi tempi, di Rossano Rubicondi si erano infatti perse le tracce. L’ex marito di Ivana Trump si era stabilito definitivamente negli Stati Uniti e aveva fatto perdere le tracce di sé in Italia. Come ha raccontato un suo amico intimo, Roberto Manfè, lo showman si è sottoposto negli ultimi mesi a diversi cicli di chemioterapia che purtroppo non lo hanno salvato da questo brutto male. Sul corpo di Rossano è stata disposta l’autopsia. Secondo le ultime indiscrezioni, Rubicondi avrebbe avuto un lieve mancamento mentre era da solo nel suo appartamento.

L’uomo avrebbe sbattuto la testa sul bordo della sua vasca da bagno ma, rinvenuto, sarebbe comunque riuscito a percorrere 7 metri strisciando a terra per afferrare il suo cellulare chiedendo aiuto.

Purtroppo però per lui non c’è stato nulla da fare. La vita professionale e sentimentale di Rossano Rubicondi è stata molto turbolenta e movimentata. Sapete che ha un fratello identico a lui? La loro somiglianza è impressionante.

Chi è Riccardo Rubicondi , il fratello del compianto Rossano

Rossano Rubicondi era un famoso modello e showman italiano, ex marito di Ivana Trump. Nato nel 1972 a Roma è cresciuto in una famiglia molto unita. I suoi genitori sono Claudio e Rosa e oltre a Rossano, la coppia ha anche altri due figli, Riccardo e Roberto. A proposito di Riccardo, lo avete mai visto? È identico a Rossano. La loro somiglianza vi lascerà a bocca aperta.

Di Riccardo Rubicondi non abbiamo molte informazioni, nonostante abbia fatto anche lui parte per lungo periodo del mondo dello spettacolo. Rispetto al fratello ha sempre condotto una vita piuttosto riservata.

Rossano e Riccardo però hanno condiviso per molti anni, la passione per la moda ed entrambi hanno infatti posato come modelli per famose riviste anche internazionali.

I due però a quanto pare, negli ultimi anni avevano rotto i ponti. Il manager di Rubicondi cercò di fare da paciere ma non fece altro che peggiorare la situazione: il modello cancellò anche i numeri di telefono dei familiari.

In una lettera pubblicata dal settimanale Di Più, Riccardo aveva scritto al fratello una lettera polemica, chiedendo le ragioni per le quali lo showman si fosse allontanato da lui e dalla sua famiglia.

Rubicondi però a questa missiva non ha mai risposto. Pare però, che negli ultimi periodi, prima di morire, Rossano avesse riallacciato i rapporti con i genitori ma non con Riccardo. Eppure è stato proprio Riccardo ad iniziare Rossano al mondo dello spettacolo: è grazie a lui che il fratello ha ottenuto diversi ingaggi come modello.