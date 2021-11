Rossano Rubicondi morto, la straziante reazione del naufrago Divino Otelma

Sono molti gli esponenti del mondo dello spettacolo ad aver lasciato un messaggio di cordoglio in favore di Rossano Rubicondi, l’attore scomparso lo scorso 29 ottobre.

Sui social sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno dedicato un post per ricordare Rossano Rubicondi, l’attore scomparso lo scorso 29 ottobre. La notizia della scomparsa dell’uomo, infatti, è sopraggiunta all’improvviso lasciando senza parole i suoi colleghi. A dare la notizia della perdita, inoltre, fu proprio uno di questi ossia Simona Ventura. Tramite un post, infatti, la conduttrice ha rivelato al mondo la tragica scoperta salutando per l’ultima volta Rossano e ringraziandolo per tutto quello fatto insieme.

Ancora non si conoscono le cause delle morte di Rossano Rubicondi

Successivamente a reagire alla scomparsa di Rossano Rubicondi è stato il giornalista Roberto Alessi. Quest’ultimo, inoltre, avrebbe fatto intuire come l’uomo sia deceduto a causa di un cancro alla pelle, notizia ad oggi ancora tutta da confermare. Anche Vladimir Luxuria si è detta sconvolta dalla notizia che, come detto, è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Non solo personaggi ma anche alcune emittenti come RTL 102.5 hanno voluto ricordare il 49enne divenuto famoso grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Uno dei messaggi più commoventi è stato senza dubbio quello lasciato dal Divino Otelma, il quale ha conosciuto Rossano Rubicondi proprio all’Isola dei Famosi dove entrambi vestivano i panni dei naufraghi. Questo, inoltre, il messaggio integrale lasciato dall’uomo: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme“.

Sono molti i colleghi dell’uomo che l’hanno ricordato sui social

L’uomo, quindi, è stato ricordato anche da Cecilia Capriotti. Quest’ultima ha dichiarato come non si sia fermata, l’ultima volta che l’ha visto, a chiacchierare con Rossano convinta che ci sarebbero state altre occasioni. Sfortunatamente così non è stato ma l’attrice ha cercato di trarre il meglio da questo insegnamento.

Cecilia, infatti, ha capito da quest’esperienza che nella vita non bisogna mai rimandare nulla e vivere tutte le esperienze possibili. A salutare per l’ultima volta il personaggio del mondo dello spettacolo anche Federica Panicucci che nel 2009 condivise il palco di “Cupido” proprio insieme a Rubicondi.