Rossano Rubicondi è morto: Roberto Alessi svela la causa reale della morte

È stata Simona Ventura, amica storica di Rossano Rubicondi, a svelare la morte prematura in un comunicato Twitter.

Nessuno riesce a credere alla notizia ma purtroppo è tutto vero. Rossano Rubicondi, 49 anni, famoso anche per essere stato marito di Ivana Trump.

Ex naufrago, ex modello ed appunto ex marito della moglie del Presidente Trump. Una notizia davvero inaspettata che sta risuonando ovunque nel mondo dello spettacolo

Il comunicato di Simona Ventura amica di Rossano Rubicondi

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP 🌹#rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021

In Italia abbiamo avuto il piacere di conoscerlo meglio proprio grazie a Simona Ventura durante una delle prime edizioni dell’Isola dei Famosi.

Roberto Alessi svela come è morto

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi ci ha svelato come è venuto a mancare l’ex modello Rossano Rubicondi

“Sono sconvolto e addolorato. Molto addolorato. È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma”

Dunque un cancro, tenuto nascosto dai riflettori anche per motivi geografici visto che era tornato a vivere in USA dove portava avanti progetti imprenditoriali proprio insieme alla ex moglie Ivana.

“L’avevo conosciuto tanti anni fa, credo quasi trenta. Io ero alle prime armi e Alberto Tarallo, mio amico, lo fece lavorare sia come modello e poi come attore partecipando a qualche film. Poi era andato a Londra, per dimenticare un amore con Linda Batista”

