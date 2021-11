Puntino rosso sulla tv, consumi da capogiro | Quanto costano l’anno

La modalità standby, quando appare il puntino rosso sulla tv, è come mettere la TV in stop senza spegnerla completamente.

Mantenere la televisione in standbay permette di accendere molto più rapidamente la tv, rispetto a quando è completamente spenta, ma ha un costo.

Puntino rosso sulla tv, quanto consuma?

Da bambini abbiamo imparato due cose sui televisori: stare seduti troppo vicini fa male agli occhi, il telecomando è sempre sotto il controllo di papà.

Quello che non sapevamo è che lasciare l’apparecchio in standby consumerà comunque elettricità. Ora siamo noi a monopolizzare il telecomando e la modalità standby influisce sulle nostre bollette elettriche.

Inoltre si tratta di una modalità presente su tutti gli apparecchi elettrici, in questi vanno inclusi quelli di uso comune come lavatrici, lavastoviglie e i caricabatterie dei nostri telecomandi, così come anche le stampanti. Insomma la lucina al led, quel puntino rosso sulla tv, è praticamente presente ovunque!

Quanto costa la modalità standbay

I nuovi televisori sono ora degli apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico e, nelle case, consumano in media meno energia al mese del tuo asciugacapelli, del ferro da stiro o del bollitore, e questo a meno che non si abbia un vecchio televisore.

Mentre il tuo vecchio apparecchio tv avrebbe consumato fino anche 12 W all’ora, spento, le moderne unità LCD a schermo piatto consumano molta meno energia. Ovviamente l’esatta quantità di energia utilizzata dalla TV in modalità standby varierà leggermente a seconda della marca e del modello.

Occorre chiarire che in realtà il consumo non è dovuto tanto al led, ma deriva dall’elettronica alle spalle del device, che mantiene l’apparecchio in stand-by. Il LED rosso di un apparecchio consuma mediamente una corrente compresa tra i 5 e i 20 mA.

Il led ha una tensione di lavoro di circa 40 mW pari a 0,04 W, si parla in effetti di un valore trascurabile. Se un apparecchio lasciato in stand-by utilizza dunque un watt un’ora, significa che aderisce alla nuova normativa. Tuttavia sempre per non far nulla. Ovviamente tutto ciò andrebbe sommato anche per altri apparecchi per verificare il loro costo in standbay alla fine dell’anno.