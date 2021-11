Gf Vip 6, la mamma di Soleil choc in diretta tv: “Devi pregare di più”

Soleil Sorge, attuale concorrente del Gf Vip 6, è stata rimproverata da sua mamma Wendy Kay per un motivo ben preciso: scopriamo cosa è successo.

Un rimprovero che non è passato affatto inosservato ai telespettatori del reality: ecco cosa le ha detto durante la puntata in diretta del GF Vip.

GF Vip 6, lo strano rimprovero

Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge, è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 2021 per fare una sorpresa a sua figlia. E’ stato un incontro davvero toccante, nessuno aveva mai visto la gieffina così emozionata.

La donna è riuscita a darle la giusta carica per affrontare al meglio questo percorso all’interno del reality. Senza dubbio i consigli di una mamma sono i migliori e Soleil li ha ascoltati dal primo all’ultimo, anche i rimproveri.

Wendy Kay, infatti, le ha detto: “Tutto quello che devi fare è chiudere gli occhi ed io sono con te. Devi meditare di più. Voglio vederti meditare di più”. Soleil, con le lacrime agli occhi, le ha promesso di farlo tutte le sere . Il loro incontro ha davvero emozionato tutti, dato che spesso la vediamo al centro dell’attenzione per discussioni con altri concorrenti e non per momenti così commoventi.

LEGGI ANCHE –> GF VIP 6, Soleil Sorge lo fa mentre tutti dormono: “Manda via energia negativa”

Soleil Sorge e sua mamma Wendy Kay

Wendy Kay e Soleil hanno un rapporto davvero speciale. Nonostante la gieffina abbia sempre mostrato di essere una donna forte, sua mamma è stata l’unica a farle uscire le sue fragilità all’interno della Casa più spiata d’Italia.

E’ stata una sorpresa davvero incredibile che ha emozionato tantissimo i telespettatori, infatti, dopo il suo intervento Soleil è riuscita a dimostrare di essere una concorrente davvero forte che può dare tanto al Grande Fratello Vip.

Mamma e figlia sono molto simili, lo abbiamo potuto notare anche durante la loro esperienza televisiva a Pechino Express. Secondo i fan del programma è stato veramente un momento magico vederle insieme e unite durante la diretta del GF Vip 6.

LEGGI ANCHE–> Soleil, quanto guadagna al GF Vip? Non ci crederai in 1 sola settimana

Addirittura sul web tantissimi utenti chiedono di far rientrare Wendy per dare ancora una volta la giusta carica ed energia a Soleil. Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire se Alfonso Signorini accontenterà nuovamente il pubblico a casa.