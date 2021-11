Che fine ha fatto Lauren di Amici? Ha perso tantissimi chili ed è più bella che mai

Vi ricordate di Lauren Celentano di Amici? Oggi la ballerina italo-americana è completamente cambiata, una trasformazione clamorosa: appena la vedrete rimarrete a bocca aperta.

Impossibile dimenticarsi di lei, con il suo carisma ha conquistato tutti nel 2017 quando ha partecipato ad Amici. Grazie al suo incredibile talento è riuscita ad arrivare al terzo posto nella scuola più famosa d’Italia.

In questi ultimi anni in molti si sono chiesti che fine abbia fatto la ragazza dopo la fine del suo percorso all’interno del talent di Maria De Filippi: scopriamo di più sulla sua vita.

Lauren ad Amici 16

Lauren Celentano, ha fatto innamorare milioni di persone con la sua determinazione e grinta. Quando ballava a centro studio incantava tutti, proprio per questo i professori di Amici hanno voluto fortemente assegnarle il banco.

La ragazza per inseguire il suo sogno di diventare una ballerina ha lasciato la sua terra, Cheshire, in Connecticut a due ore da New York per arrivare in qui in Italia dove ha ottenuto un grande successo. Lauren ha dimostrato di avere un grande coraggio per realizzare i suoi sogni, infatti, ha lasciato la sua famiglia per partire lontano con la speranza di far carriera e ci è riuscita.

Sua mamma all’età di 4 anni ha deciso di iscriverla in una scuola di danza e da allora non ha mai smesso, una passione che ha portato Lauren Celentano a diventare un vero e proprio talento. Come ha raccontato più volte, il ballo la rende viva e le regala tantissime emozioni.

Il cambiamento clamoroso dell’ex allieva di Amici

In molti ricorderanno che il suo percorso ad Amici non è stato affatto facile, soprattutto per le critiche di Alessandra Celentano nei confronti del suo corpo formoso. La maestra, nel corso di tutti questi anni ad Amici ha sempre ammesso che preferisce le ballerine con una forma fisica diversa rispetto a quella di Lauren.

Ma il pubblico ha sempre sostenuto la ballerina, nonostante i continui attacchi da parte dell’insegnante. Inoltre, la giovane non si è mai scoraggiata e con tutta la sua grinta ha dimostrato di essere davvero talentuosa.

Oggi la sua energia non è affatto cambiata, infatti, attraverso i social possiamo notare il suo incredibile cambiamento. Lauren è ancora più bella, il suo corpo è cambiato ed è molto dimagrita, un dettaglio che non è affatto passato inosservato. Ogni volta che condivide le sue foto, riceve un boom di like e commenti.