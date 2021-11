Marco Carta, lo ricordate ai tempi di Amici? Oggi è diversissimo

Sono passati 12 anni da quando Marco Carta ha vinto Amici, il talent ancora oggi in onda su canale 5 e condotto da Maria De Filippi.

Amici, condotto da Maria De Filippi, è ormai arrivato alla sua ventesima edizione diventando il più longevo talent della storia della televisione italiana. Una longevità che ne dimostra anche il successo. Fra i tanti vincitori del programma, uno dei più amati dal pubblico è stato sicuramente Marco Carta, il quale trionfò 12 anni fa, ossia nel 2008. Il cantante in quell’occasione si assicurò il primo posto battendo in finale Roberta Bonanno.

Marco Carta è stato uno dei cantanti più amati della storia di Amici

Da quel momento la carriera di Marco Carta è esplosa, arrivando persino a partecipare già l’anno dopo al festival di Sanremo con il brano “La forza mia“. In questi 12 anni però l’artista è cambiato e molti potrebbero far fatica a riconoscerlo senza la sua classica divisa blu tipica di Amici. Quella vittoria per il ragazzo fu un vero e proprio sogno ad occhi aperti che ha dato il via alla sua carriera nel mondo della musica.

Nel 2010, quindi, Carta ha pubblicato l’album “Il cuore muove” con cui ottiene il disco d’oro grazie alle 30mila copie vendute. Nella raccolta, inoltre, spiccò “Niente più di me“, divenuta la seconda canzone nella classifica italiana. L’anno dopo, quindi, il cantante riuscì a vincere persino i TRL Award. Questo fu solo il primo di diversi premi, ad esempio, nel 2012 l’ex Amici vinse i Nickelodeon Kid’s Choice Award come migliore cantante italiano.

Il cantante fu accusato di aver rubato alcuni capi d’abbigliamento nel 2019

Non solo performance musicali, col tempo Marco Carta è diventato una vera e propria star della televisione partecipando persino all’Isola dei Famosi nel 2016 dove riuscì persino a raggiungere la semifinale. Nel corso della sua carriera, inoltre, l’artista ha pubblicato anche una biografia con Mondadori che ha riscosso un buon successo.

Tornando, infine, a parlare del cambiamento che ha avuto l’uomo. Marco non sembra cambiato poi molto, nonostante i 12 anni passati, dal ragazzo che fece innamorare il pubblico di Amici. Negli ultimi anni, inoltre, il cantante è stato coinvolto in una caso di cronaca perché accusato di aver rubato alcune magliette firmate Neil Barrett. Le accuse, come poi si è scoperto, erano del tutto infondate.