Carlo Conti ha lasciato la conduzione de L’Eredità al suo collega Flavio Insinna. Il motivo reale ti sorprenderà.

Carlo Conti è un conduttore molto amato della televisione italiana ed è stato al timone di molti giochi tra cui L’Eredità, appunto.

Carlo Conti: un volto molto amato della tv

Carlo Conti è considerato un conduttore tutto fare del piccolo schermo. Come lui, infatti, in pochi sanno regalare momenti speciali al pubblico, ogni volta che appare in tv. Un front man a tutti gli effetti che, in qualche caso, è stato considerato in grado di trasformare in oro e divertimento puro tutto ciò che tocca. E i telespettatori lo sanno.

Il presentatore è stato al timone della trasmissione televisiva L’Eredità, nato con alla conduzione un suo collega: Amadeus. Era il 2002. Da allora, si sono susseguiti alla conduzione presentatori di diverso calibro. Carlo Conti ha lasciato il testimone a Flavio Insinna. I motivi del lascito sono stati sorprendenti per i fan.

Quello appena trascorso è stato per l’uomo particolarmente difficile. Ricordiamo, infatti, che il conduttore è stato ricoverato perché affetto da Covid. Una malattia che lo ha costretto ad essere ricoverato, seppur in via preventiva. Il conduttore, al momento è al timone di Tale e Quale Show, uno spettacolo molto seguito il venerdì sera. Tuttavia, venerdì 12 novembre non andrà in onda per motivi di forza maggiore.

Un daily show sarebbe stato troppo impegnativo

Il conduttore toscano ha dichiarato che è stato costretto a lasciare la trasmissione L’Eredità. Non per motivi legati ad accordi contrattuali ma per motivi di salute. Lo show man ha condotto il daily show per cinque anni. Ora, però, è arrivato ad un punto in cui non avrebbe più la forza.

Conti ebbe il compito di supplire Fabrizio Frizzi durante la sua malattia. Inoltre, fu il primo a condurre L’Eredità dopo la triste morte del collega. Sullo schermo apparve visibilmente commosso.

Non avrebbe più la forza di registrare un programma tutti i giorni a causa della sua malattia. Il conduttore, infatti, deve lottare costantemente con il diabete. Ecco perché Conti ha scelto di lasciare la conduzione. Si sta dedicando, dunque, alla sua famiglia e ad altri progetti.