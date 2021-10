Carlo Conti, perché è sempre abbronzato: il motivo è sorprendente

Carlo Conti, il noto conduttore di Tale & Quale Show, si mostra sempre in pubblico con un’abbronzatura davvero invidiabile, ma qual è il suo segreto? scopriamolo.

Senza dubbio Carlo Conti è tra i presentatori italiani più amati e apprezzati del panorama televisivo da molti anni ormai. E’ noto soprattutto per le continue battute sul suo colorito, ma come fa ad essere sempre così abbronzato?

La formida bile abbronzatura di Carlo Conti

Carlo Conti, apprezzatissimo dal grande pubblico, è tornato qualche settimana fa su Rai Uno con la nuova stagione di Tale & Quale Show. Una stagione che si sta rivelando davvero scoppiettante. Merito soprattutto della simpatia e della professionalità del conduttore ma anche dei giudici: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

In gara, per questa undicesima edizione abbiamo visto: Francesca Alotta, Deborah Johnson, figli d’arte di Wess, Alba Parietti, Stefania Orlando, Pierpaolo Petrelli, Dennis Fantina, Biagio Izzo, Simone Montedoro, I Gemelli Di Guidonia, Federica Nargi e Ciro Priello.

Ma nonostante le incredibili esibizioni dei concorrenti, l’abbronzatura di Carlo Conti non passa mai inosservata e attira sempre l’attenzione del pubblico a casa.

Ormai le battute sul suo colorito sono all’ordine del giorno in televisione e lui non può far altro che prenderla con autoironia e con il sorriso, dimostrando di essere sempre un grande professionista.

Una volta il presentatore ha anche raccontato che in spiaggia un senegalese si è avvicinato a lui dicendogli :“Ciao fratello come sei nero”. Un episodio che ha fatto divertire tantissimo il pubblico e anche il suo grande amico Giorgio Panariello. Ma qual è il suo segreto per mantenere una pelle molto abbronzata per tutto l’anno? scopriamolo.

Il segreto infallibile

L’uomo ha sempre dichiarato di amare il mare e il calore del sole, infatti, d’estate insieme alla sua famiglia trascorre molto tempo in delle spiagge paradisiache. L’inverno però è costretto a ricorrere alle lampade, lui non ha mai fatto mistero di ciò. Ovviamente ama mantenere la tintarella, avendo comunque sempre un occhio alla salute.

Le conseguenze che può causare alla pelle sono tante, la troppa esposizione al sole e ai raggi UV, infatti, non fa affatto bene. Per questo sceglie solamente centri specializzati e macchinari certificati, s’informa sull’ente che fa i controlli e poi finalmente si concede la lampada.

Precisiamo che nonostante abbia il vizio di sottoporsi a questo genere di trattamenti, madre natura gli ha donato un colore della pelle già scuro, ma lui non può proprio fare a meno di vedersi con questi tratti che ormai sono diventati simbolo della televisione italiana.