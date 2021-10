Carlo Conti, la sua migliore amica è la più amata della tv: chi è

By

Sapete chi è la migliore amica di Carlo Conti? Non lo immaginereste mai. Ve lo sveliamo noi.

Carlo Conti ha tantissimi amici fuori e dentro la televisione. Una famosa conduttrice però è sua amica da tanti anni e lui non potrebbe mai rinunciare alla sua presenza e amicizia. Volete sapere di che si tratta? Ecco svelato il mistero.

La migliore amica di Carlo Conti

Carlo Conti è un famoso conduttore italiano, tra i più amati del piccolo schermo. Ha condotto programmi di grande successo come L’Eredità, I migliori anni e attualmente è al timone di Tale e Quale Show, il talent di Rai 1 che tanto piace al pubblico italiano.

Avere amicizie fuori e dentro il mondo dello spettacolo è difficile e Carlo ne sa qualcosa. Lui però è stato molto fortunato. Tra i suoi storici amici ci sono Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

I suoi fan però non sanno che il famoso conduttore è legato da una stretta amicizia anche ad una nota conduttrice che i telespettatori amano alla follia. Sapete di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi.

Ecco chi è la famosa conduttrice, migliore amica del presentatore Rai

Carlo Conti è tra i conduttori più amati della televisione italiana. Ha tanti amici e nel mondo dello spettacolo, i suoi fratelli del cuore, come li ha definiti lui più volte, sono Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Non tutti sanno però che il famoso conduttore di Tale e Quale Show, ha anche una migliore amica che è una conduttrice molto famosa e amatissima dal pubblico italiano. Sapete di chi si tratta? Stiamo parlando di Antonella Clerici, ex presentatrice de La Prova del cuoco e conduttrice di È sempre mezzogiorno.

Carlo e Antonella si conoscono da tanti anni e lei è molto legata anche a Francesca, la moglie di Conti. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il conduttore ha raccontato che è stato proprio grazie ad Antonella Clerici che per lui è come una sorella, se è arrivato a maturare la decisione di volersi accasare.

Conti ha confessato che in un periodo di crisi con Francesca, è stata Antonella a suggerirgli di regalarle un anello e di chiedere la sua mano perché una donna fantastica come lei non l’avrebbe più incontrata.

Conti ha seguito il suo consiglio e oggi lui e Francesca sono marito e moglie e genitori di uno splendido figlio, il piccolo Matteo. Anche Antonella ha sempre parlato bene del conduttore, che è per lei un fratello. La loro amicizia è più che ventennale e i due si vogliono davvero tanto bene.