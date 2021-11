Brodo caldo di carne, il segreto di Bruno Barbieri per farlo perfetto

Bruno Barbieri, chef da ben 7 stelle Michelin in tutta Italia, spiega il suo segreto per fare un perfetto brodo caldo di carne.

Lo chef di fama internazionale è molto apprezzato oltre che come ristoratore, in quanto personaggio televisivo grazie alle sue partecipazioni a programmi di cucina come Masterchef.

Uno chef a 7 stelle: Bruno Barbieri

Bruno Barbieri, classe 1962, vive la sua infanzia con i nonni nella campagna della periferia bolognese. Li impara ad amare e apprezzare il buon cibo fatto di alimenti fatti in casa. Con i nonni conosce l’arte di produrre tutto, dal pane, al latte e ai formaggi, dalla la pasta alle conserve da cucina.

Con nonna Mimì come modello, una volta compreso cosa vuole fare, dopo le scuole medie, sceglie l’istituto alberghiero.

La sua prima esperienza lavorativa avviene a soli 17 anni. Tuttavia è nel 1979 che decide che è arrivato il momento di partire e infatti si imbarca su una nave da crociera come terzo cuoco.

Da li in poi i viaggi caratterizzeranno tutta la sua vita, e visita gli Stati Uniti, l’America del Sud, i Caraibi.

Brodo caldo di carne, un piatto speciale per le feste

Dallo chef arriva un coniglio su come preparare un ottimo brodo caldo di carne, che potrebbe tornare utile per delle occasioni speciali come i giorni di festa, dove poter gustare dei buonissimi tortellini in brodo.

Di seguito gli ingredienti necessari per 4 o 5 litri di acqua.

Ingredienti

¼ cappone (possibilmente la parte della coscia)

1 pezzo di gommosa (biancostato o doppione) di manzo da circa ½ chilo

1 gambo di sedano,

3 carote lavate e non sbucciate,

1 cipolla sbucciata e tagliata a metà,

1 foglia alloro,

pepe in grani.

Preparazione

Mettete nella pentola tutti gli ingredienti con l’acqua a freddo, ma dopo che la pentola avrà iniziato a bollire, lasciate a sobbollire per circa un paio d’ore.

Le impurità che saliranno a galla andranno levate con la schiumarola, non occorre aggiungere sale per il momento, ma è bene che manteniate il brodo sempre ben schiumato, ma senza eliminare completamente la parte grassa. Dovrete prendere la carne e le verdure delicatamente, per non conferire al brodo un aspetto torbido.

Conservate una parte una parte del brodo per la cottura dei tortellini che a questo punto aggiusterete di sale, mentre il resto del brodo sarà aggiunto in seguito nei piatti.

Una volta cotti i tortellini, metteteli nei piatti di portata, infine unite il restante brodo, che andrà salato a piacimento.