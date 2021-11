Antonino Spinalbese e Belen: come si sono conosciuti? L’incredibile storia

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono una coppia da poco più di un anno. Sapete come si sono conosciuti? Ecco l’incredibile storia del loro amore. Tutti i dettagli.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez fanno coppia fissa da poco più di un anno. Ma sapete come è scattata la scintilla tra di loro? Ve lo raccontiamo noi.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez come si sono conosciuti

Antonino Spinalbese è un famoso hair stylist, attualmente fotografo di moda e influencer mentre Belen Rodriguez è una showgirl argentina, amatissima dai telespettatori italiani. I due fanno coppia fissa da poco più di un anno e solo tre mesi fa sono diventati genitori della piccola Luna Marì.

Belen e Antonino recentemente sono stati al centro di gossip e pettegolezzi. Rumors insistenti hanno parlato per giorni di una crisi di coppia e di una separazione tra i due che non si mostravano più insieme sui social e in pubblico.

Qualche giorno fa però, il gesto di Antonino ha spiazzato tutti. Il fotografo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui lo si vede in compagnia della compagna e di un’amica.

A quanto pare dunque nessuna crisi tra l’hair stylist e la showgirl argentina. I due sono più innamorati che mai e orgogliosi della famiglia che hanno costruito. Ma sapete come si sono conosciuti Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez? Non lo immaginereste mai.

Ecco la donna che ha fatto incontrare Antonino e Belen

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si sono conosciuti grazie ad una terza persona, una donna molto famosa. Stiamo parlando di Patrizia Griffini, una ex partecipante del Grande Fratello nonché una delle più care amiche della showgirl argentina.

Siamo nell’estate del 2020, l’ex moglie di Stefano De Martino era in procinto di partire per Ibiza e aveva necessità di ritoccare il suo colore. La sua parrucchiera storica era in ferie e la showgirl ha chiesto aiuto all’amica Patrizia la quale ha portato nella sua casa un giovane parrucchiere, per l’appunto Antonino, che lavorava nei saloni di Aldo Coppola, un famoso hair stylist.

Belen ha raccontato in un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin che quando ha visto per la prima volta Antonino ha capito che tra di loro ci sarebbe stata più che una semplice amicizia.

I due hanno iniziato a frequentarsi come amici e si vedevano tutti i giorni tanto che Antonino decise ad un certo punto, di partire anche lui per Ibiza. Sulla famosa isola spagnola è scoppiata la passione tra la showgirl e il parrucchiere e alla fine dell’estate Belen ha scoperto di essere in attesa di un bimbo che purtroppo però non nascerà mai.

LEGGI ANCHE—> Antonino Spinalbese, com’era prima di Belen | Stenterete a riconoscerlo

L’amore tra i due però è forte e la coppia tenta nuovamente e questa volta con successo. A giugno 2021 è nata la piccola Luna Marì. Gossip e pettegolezzi a parte, Antonino e Belen oggi sembrano una coppia stabile e serena.