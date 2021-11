Gf Vip 6, Alex e Soleil si rotolano sul letto: “Sarà l’aria di Halloween”

Al termine dei festeggiamenti di Halloween nella casa del Gf Vip 6, complici due bicchieri di troppo, Alex Belli e Soleil Sorge si sarebbero trovati nello stesso letto.

E’ stata una serata movimentata quella del 31 ottobre all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti del reality, infatti, avrebbero festeggiato in grande stile la notte di Halloween. Si sa però, quando si beve qualche bicchiere di troppo la situazione può diventare subito incandescente e così è stato. Al termine dei festeggiamenti, infatti, Alex Belli e Soleil Sorge si sarebbero trovati nello stesso letto.

Gf Vip 6, il flirt tra Alex Belli e Solei

I due vip, quindi, avrebbero iniziato a flirtare senza porsi freni con Soleil che si sarebbe avvinghiata ad Alex tirandolo a se e scoppiando a ridere. Una complicità troppo eccessiva per due che si professano solo buoni amici. D’altro canto però, è altrettanto vero che i due non hanno mai nascosto una certa attrazione l’uno per l’altro. Alex però, ricordiamolo, è sposato con Delia Duran.

Quest’ultima, inoltre, dato il possibile slittamento della fine del reality, il quale da dicembre dovrebbe terminare a febbraio, potrebbe raggiungere il suo compagno nella casa. Insomma si andrebbe a creare un triangolo amoroso difficile da gestire. Delia, inoltre, in più occasioni ha confermato di fidarsi di suo marito, ammettendo però come fra Alex e Soleil un’attrazione mentale sia evidente.

“Non ti devo nascondere che a me comunque Soleil piace“, con queste parole solo un paio di settimane fa Belli aveva confessato la sua “cotta” per la vip. La ragazza, invece, per quanto ricambi l’attrazione non crede che i due siano destinati a stare insieme in ogni caso. Chissà però non abbia cambiato idea dopo questa pazza notte di Halloween. Una relazione che per certi versi sembra essere troppo perfetta tanto che qualcuno pensa sia stata costruita dalla stessa redazione del Grande Fratello.

Agent Beast, infatti, un noto profilo Twitter specializzato in anticipazioni sul programma Mediaset, aveva già rivelato come l’amore fra i due sarebbe diventato di lì a poco una delle maggiori attrazioni del Grande Fratello. Quest’ultimo, inoltre, avrebbe addirittura previsto le dinamiche del rapporto, sottolineando come gli autori avrebbero in primis impostato il tutto come uno scherzo per poi farli avvicinare sempre di più. Insomma la situazione non sembra chiara e non resta che attendere per scoprirne di più.