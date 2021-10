Soleil Sorge non si trattiene su Belli: “Se non fosse…”

Nella casa del Grande Fratello Vip 6, stiamo assistendo alla nascita di un nuovo amore? la complicità che c’è tra Soleil Sorge e Alex Belli continua a essere al centro dell’attenzione e sembra ogni giorno più intensa. La frase dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è passata affatto inosservata: ecco cosa ha rivelato.

Sembra proprio che tra i due gieffini ci sia un molto rapporto stretto e speciale, i due sono letteralmente inseparabili: scopriamo cosa sta accadendo.

Soleil Sorge e Alex Belli: è amore?

Soleil Sorge e Alex Belli trascorrono sempre più tempo insieme e sembrano molto presi da questo loro intenso rapporto, infatti, nelle scorse ore non sono passate inosservate delle dichiarazioni.

Delia Duran, la moglie del famoso attore di Centovetrine, non vede l’ora di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. I telespettatori probabilmente si aspettano un duro confronto, ma nell’intervista che la donna ha rilasciato a Novella2000 farebbe intendere che non c’è nulla di cui preoccuparsi:

“Alex è attratto da Soleil mentalmente, perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupante. La fiducia è sempre stato il nostro punto forte. La prima cosa che faremo una volta che Alex uscirà dalla Casa è un figlio! Ce lo siamo promessi e così sarà”.

Ma secondo alcuni telespettatori, non sembra proprio così. Alex e Soleil sono sempre più vicini, addirittura durante il gioco del “Kiss Freeze”, organizzato dal Grande Fratello, si sono baciati. Inoltre, le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbero aver confermato il forte interesse che lei prova per l’attore: scopriamo cosa ha rivelato.

Le parole della gieffina

Dopo aver assistito al passionale bacio a stampo tra Alex Belli e Soleil Sorge nel gioco “kiss freeze”, Alfonso Signorini, nella puntata precedente non ha potuto non parlarne, infatti il loro rapporto “speciale” è stato l’argomento principale.

Entrambi in confessionale, hanno fatto delle rivelazioni molto importanti. Alex Belli ha rivelato: “Non ti devo nascondere che a me comunque Soleil piace. Mi piace la sua presenza, mi piace averla accanto”.

Soleil invece ha ammesso: “Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore saremmo due anime gemelle. Eh boh chi lo sa. Non credo che siamo proprio fatti neanche l’uno per l’altro. Poi una donna certe cose le sente. Quindi no. Credo”.

La dichiarazione della giovane italoamericana ha davvero lasciato tutti sorpresi, come andrà a finire questo triangolo amoroso? non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate.