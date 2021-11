Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo senza freni a Lulù: “Tu vuoi un bel….”

La travagliata storia fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si è arricchita di un nuovo capitolo, con l’ex nuotatore che avrebbe ancora una volta umiliato la principessa.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè stanno continuando a battibeccare. Nonostante passino le settimane, i due, infatti, continuano a punzecchiarsi a vicenda con l’ex nuotatore che questa volta potrebbe aver superato il limite. Il ragazzo, infatti, negli ultimi giorni era a letto a parlare con Aldo Montano quando sarebbe sopraggiunta la principessa con l’intento di sistemare il piumone.

In molte occasioni le parole di Manuel Bortuzzo avrebbero ferito Lulù Selassiè

Le spiegazioni della Selassiè però non sono servite ad evitarsi un rimprovero, con l’uomo che le avrebbe urlato ripetutamente di andare via. Stanca di queste continue umiliazioni però, la ragazza avrebbe reagito insultando l’uomo. Una scena surreale tanto che lo stesso Aldo sarebbe rimasto di stucco a sentire le parole uscite dalla bocca di entrambi i vip. L’atteggiamento del nuotatore, infine, ha fatto imbestialire anche i fan della trasmissione che su Twitter l’hanno sommerso di cretiche per il suo atteggiamento.

Nelle ultime settimane i due spasimanti si sono avvicinati molto

Bortuzzo si è sempre dimostrato sopra le righe nei confronti della principessa, anche durante una cena a cui erano presenti tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello, infatti, ha continuato a pungere con la sua ironia. Selassié, quindi, avrebbe detto come per Halloween avrebbe voluto un paio di lenti mentre per il ragazzo quest’ultima avrebbe preferito anche “altro”. In questo caso però tutti sono stati allo scherzo sorridendo all’affermazione colorita di Manuel.

Dietro questi tira e molla però, in realtà, si nasconderebbe un certo interesse di Manuel tanto che non sono mancati alcuni sguardi maliziosi nei confronti della ragazza. Dopo che quest’ultima gli ha fatto notare come si sia accorta dei suoi sguardi, i due si sono lasciati andare ad una risata susseguita da alcune coccole.

Insomma la situazione fra i due non è ancora chiarissima, anzi, in più occasioni il ragazzo avrebbe smentito il suo interesse per la principessa ma queste ultime settimane stanno dimostrando come sotto sotto a lui Lulù piaccia eccome. Continuiamo a seguire il Grande Fratello, quindi, per scoprire come andrà a finire fra i due.