Caduta capelli durante lo shampoo | Ti devi preoccupare se te ne cadono oltre questo numero

I capelli in autunno cadono di più, ma la caduta capelli durante lo shampoo può indurre un maggior timore per l’impatto visivo che ne riceviamo.

Quando esci dalla doccia, non è sempre solo il sapone e lo sporco che ti sei lasciato alle spalle. Al contrario, si possono trovare ciuffi dei nostri capelli che restano ancorati al tubo di scarico della doccia.

Caduta capelli durante lo shampoo

Si tratta di un fenomeno che può portare ad essere in seria apprensione per la nostra capigliatura, nessuno vorrebbe diventare calvo!

La buona notizia è che, anche se ti sembra che il ciuffo sia super, i capelli che cadono sotto la doccia sono del tutto normali. In effetti tutti, indipendentemente dal sesso, vedono qualche perdita durante uno shampoo.

Per quanto riguarda la caduta dei capelli, la stagione in cui i capelli cadono fisiologicamente di più è l’autunno e, per alcune persone, la primavera. Ma circa le ragioni di questa stagionalità, ancora non se ne conoscono bene le cause. Il sole estivo potrebbe rivestire una ruolo importante della perdita di capelli in autunno.

In ogni caso, se la perdita quotidiana di capelli supera i 100 capelli (700 capelli a settimana), questo non è normale, e la caduta potrebbe essere il sintomo di alcune malattie dei capelli.

In questo caso è necessario sottoporsi ad una diagnosi medica anche se il diradamento non è evidente.

Inoltre bisogna considerare che ci sono diverse fasi della crescita dei capelli, dove l’attività ciclica del follicolo subisce un’alternanza di periodi di intensa crescita seguita da periodi di stasi, ma anche di involuzione.

Ulteriori fattori per la caduta dei capelli sotto la doccia

È comprensibilmente difficile tornare nella doccia e contare ogni capello individualmente. Quindi, prima di preoccuparti della caduta dei capelli legata alla doccia, considera alcuni fattori.

Lo spessore dei capelli

Chi ha capelli spessi in genere un numero maggiore di capelli in generale. In proporzione, potrebbe perdere più capelli perché ha più capelli.

L’ultima volta che hai fatto la doccia

I capelli spesso cadono sotto la doccia perché si stimola il cuoio capelluto con lo shampoo o il balsamo. Quei capelli che erano già destinati a cadere, solo che ricevono la spinta di cui hanno bisogno dallo shampoo e i capelli si staccano dal cuoio capelluto.

Per questo se sono trascorsi alcuni giorni dall’ultima doccia, potresti notare la presenza di più capelli nella doccia.

L’ultima volta che hai davvero spazzolato i capelli

LEGGI ANCHE —> Doccia tutti i giorni? L’errore che facciamo sempre e che non dobbiamo fare più

LEGGI ANCHE —> Capelli che cadono a ciocche a novembre, rinforzali con questo metodo infallibile