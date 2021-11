5 cibi autunnali che ti abbassano il colesterolo cattivo

Nella lotta al colesterolo cattivo, alcuni cibi autunnali hanno proprietà specifiche in grado di controllare i livelli di colesterolo.

Il colesterolo è un lipide naturale di cui il tuo corpo ha bisogno.

Funzioni del colesterolo

Il colesterolo è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro corpo; aiuta a generare nuove cellule e a produrre ormoni. Infatti, la maggior parte del colesterolo viene prodotto dal fegato, e solo una piccola parte del colesterolo proviene dagli alimenti che mangiamo.

Quando la maggior parte delle persone sente la parola colesterolo, la associa automaticamente alle malattie cardiache e agli attacchi di cuore. Entrambi possono verificarsi quando c’è troppo colesterolo nel sangue.

Alcune funzioni del corpo hanno bisogno del colesterolo per funzionare correttamente, ma troppo colesterolo nel flusso sanguigno può danneggiare le arterie e costruire i rivestimenti dei vasi sanguigni, il che può portare a infarto e ictus.

E non tutto il colesterolo è uguale c’è differenza tra il colesterolo a bassa densità LDL, spesso noto come il colesterolo cattivo, e il colesterolo ad alta densità HDL, chiamato colesterolo “buono”.

I 5 cibi autunnali indicati per contrastare il colesterolo

In caso di eccesso di colesterolo cattivo è necessaria una dieta specifica. Il consumo di cibi ricchi di fibre, come frutta e verdura, legumi, cereali integrali e avena, può aiutare a ridurre il colesterolo.

Cereali integrali

I cereali integrali sono importanti per una dieta varia e contengono fibre alimentari. Orzo, riso integrale, avena e grano integrale sono alcuni esempi di cereali integrali. L’orzo ad esempio è ricco di beta-glucano, una fibra solubile, che aiuta a intrappolare il colesterolo e a rimuoverlo dal corpo quando si ha un movimento intestinale.

L’avena è un cereale perfetto per la colazione sono sufficienti due porzioni per aiutare a far scendere i livelli di colesterolo.

Olio extravergine

L’olio extra vergine di oliva contiene acidi grassi monoinsaturi e i cosiddetti costituenti minori, comunemente definiti polifenoli, potenti antiossidanti.

Studi hanno inoltre dimostrato come assumere olio extra vergine di oliva riduca la pressione sanguigna nei pazienti che soffrono di ipertensione, protegge dall’ossidazione dei lipidi e del DNA e può migliorare il profilo lipidico, proteggendo così dalle malattie cardiovascolari. L’olio EVO protegge anche il cuore e migliora la pressione sanguigna.

Omega-3

Una delle domande più frequenti sugli omega-3 è se abbassano il colesterolo? La risposta semplice è no, non abbassano il colesterolo. Ma hanno un impatto su altri fattori di rischio legati alle malattie cardiache, come i trigliceridi, la pressione sanguigna e l’indice Omega-3. Il pesce azzurro come: sgombro, acciughe, sardine ecc. e il salmone contengono omega-3, così come lee noci il germe di grano e l’olio di semi di lino.

Carciofi

I carciofi possono diventare un ottimo secondo. Le sue foglie nella tradizione sono state utilizzate per curare disturbi come ittero, reflusso acido e vari disturbi del fegato. Studi di ricerca stanno dimostrando che il carciofo può avere un altro beneficio: abbassare il colesterolo.

Il modo in cui i carciofi abbassano il colesterolo non è del tutto chiaro. Si pensa che i carciofi possano interagire indirettamente con la stessa proteina con cui interagiscono le statine per abbassare il colesterolo.

Frutta a guscio

Mangiare noci come parte di una dieta sana può fare bene al cuore. Le noci contengono acidi grassi insaturi e altri nutrienti. E sono un ottimo snack: poco costoso, facile da conservare e facile da mettere in valigia quando sei in viaggio. La ricerca ha scoperto che le persone a rischio di infarto possono ridurre il rischio mangiando una dieta sana che includa le noci.

suggerisce che mangiare noci può: abbassare i livelli di colesterolo e trigliceridi delle lipoproteine ​​a bassa densità (LDL o “cattive”), che svolgono un ruolo importante nell’accumulo di depositi chiamati placche nelle arterie. Inoltre migliora la salute del rivestimento delle arterie, ridurre il rischio di sviluppare coaguli di sangue, che possono portare a un infarto.

