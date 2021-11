Nelle ultime ore, i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono davvero molto preoccupati per Manuel Bortuzzo, a causa di un malore accaduto fra la notte tra il 2 e il 3 novembre. La regia del reality è stata costretta a spegnere l’audio e a cambiare le riprese.

Il suo amico Aldo Montano gli è stato vicino fino all’arrivo dei medici che lo hanno visitato: scopriamo cosa è accaduto al giovane nuotatore e come sta ora.

GF Vip, il malore di Manuel Bortuzzo

Non sono momenti facili per Manuel Bortuzzo che è stato colpito da un forte malore nella notte. Proprio per questo la regia è intervenuta chiudendo i microfoni e distogliendo la ripresa sul nuotatore. Oltre alla vicinanza di Aldo Montano anche altri concorrenti del GF Vip, tra cui Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu, sono stati vicini al ragazzo.

Ora Manuel sta bene e si è ripreso, ma cosa ha avuto? E’ stato proprio Fanpage a rivelare il motivo del malore di Manuel e a quanto pare si tratta solamente di una leggera indigestione. Alcuni hanno anche parlato di abbandono dalla casa, ma non è affatto così.

Questa mattina Bortuzzo si è svegliato serenamente e il malessere è già un brutto ricordo, è vero che la preoccupazione non è mancata ma non è accaduto nulla di grave fortunatamente, proprio per questo può continuare il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia in completa tranquillità.

La battuta choc sulla disabilità

Alex Belli, durante una chiacchierata in piscina con Soleil e Davide, ha fatto una battuta davvero infelice che ha lasciato il pubblico a casa senza parole. Mentre i tre discutevano di una probabile scenografia, l’attore ha rivelato:

“Quando diciamo ‘eliminare’, a uno a uno cadono”, dice Belli. “Con lui per ultimo”, aggiunge la Sorge. Ma l’attore ribatte dicendo: “No, ultimo rimane Manu perché non può cadere“.

Una battuta che ha fatto infuriare lo staff del nuotatore che ha scritto: “Qui si sta andando oltre. Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti verso questi atteggiamenti”.

Ma se da una parte in molti chiedono provvedimenti per Alex Belli, c’è n’è un’altra che chiede di far chiarezza sul caso Manuel-Lulù. Sul web ci sono tantissimi video in cui vediamo il giovane rispondere in modo scorbutico alla ragazza. Sicuramente, nella prossima puntata, Alfonso Signorini non potrà non parlare di tutto ciò, per questo non ci resta che aspettare.