Il padre di Manuel Bortuzzo rimprovera Lulù | Stavolta la frecciatina è velenosa

Nelle ultime ore, Manuel Bortuzzo è stato al centro dell’attenzione per due spiacevoli episodi, per questo, il papà Franco ha fatto chiarezza rilasciando un’intervista a Fanpage: scopriamo cosa ha rivelato.

Manuel Bortuzzo continua a stupire nella casa del Gf Vip ed è uno dei concorrenti più amati, ma negli ultimi giorni è stato poco bene: ecco il motivo.

Il padre di Manuel Bortuzzo rimprovera Lulù

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè continua a far molto discutere sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore il giovane nuotare, dopo essersi confrontato con Aldo Montano, ha deciso di parlare con la principessa per farle capire che fuori dal reality non potrebbe accadere nulla tra loro.

Ma il confronto non è andato proprio come sperava Bortuzzo, visto che la Selassiè è stata tutto il tempo a baciarlo mentre lui parlava. Moltissime persone credono che la presenza della principessa sia troppo pesante ed ingombrante nei confronti di Manuel e la pensa così anche il papà del giovane.

L’uomo è stato raggiunto da Fanpage e ha spiegato perché Federica Pizzi, ex fidanzata del nuotatore, dice di averlo visto spento e che vorrebbe tornasse ad essere il ragazzo che ha conosciuto:

“Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo messo in difficoltà. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede. La lettera gli servirà per smuoversi e ritrovare il giusto stimolo.”

Un chiaro ed evidente riferimento a Lulù, sicuramente quando la principessa lo verrà a sapere non sarà affatto contenta.

Il gieffino ha avuto un’infezione

Negli ultimi giorni, Manuel Bortuzzo ha avuto qualche problema di salute, a parlare di cosa è accaduto è stato sempre papà Franco che ha fatto chiarezza dicendo: “L’allarme è rientrato, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”.

Ma appena tornato alla regolarità, il nuotatore ha emozionato i compagni e il pubblico, lasciando la sedia a rotelle e camminando con l’aiuto di tutori.

Per la prima volta abbiamo visto camminare Manuel da solo, ma in realtà è un’attività che a casa sua fa quotidianamente. Papà Franco ha spiegato: “Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più e le cartilagini si rinforzano. A casa lo fa ogni giorno, infatti finora ho sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane senza alzarsi”.

Alcuni hanno creduto che Manuel si fosse alzato in piedi per ottenere più visibilità ma l’uomo ha spiegato che non si tratta di nessuna spettacolarizzazione, lo fa per la sua salute.