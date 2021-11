Belen dimentica Antonino Spinalbese e corre da Fabrizio Corona: il gossip impazza

Si starebbe lentamente sgretolando la relazione fra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, tanto che la showgirl si sarebbe confrontata con Fabrizio Corona.

Sono passati solo pochi mesi dalla nascita di Luna Marì, la bambina nata dall’unione fra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. La coppia però, stando a diversi indizi social, starebbe attraversando una crisi profonda, sono mesi, infatti, che i due non postano una foto insieme. Per gli esperti del gossip, quindi, i due non starebbero attraversando un bel periodo per la loro relazione. Ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco ci hanno pensato i rumors che vogliono un riavvicinamento di Belen al suo ex, Fabrizio Corona.

Neanche la vacanza a Parigi ha riconciliato il rapporto fra Belen ed Antonino

La foto postata solo qualche settimana fa da “Chi“, che mostra la famiglia Rodriguez- Spinalbese al completo, infatti, sarebbe solo di facciata. I due avrebbero tentato una riappacificazione concedendosi una vacanza a Parigi ma non tutto è andato come sperato. Nella capitale francese, infatti, i due sarebbero stati catturati da un paparazzo mentre litigavano.

Stando alle ipotesi venute fuori, la modella in questo difficile periodo ha trovato in Corona un enorme sostegno e si sarebbe, quindi, aggrappata a lui. Difficile però che i due tornino insieme, almeno nell’immediato, Fabrizio, infatti, si è mostrato su Instagram con la sua attuale compagna. Nonostante ciò un riavvicinamento fra i due può suggerire solamente un allontanamento da Antonino Spinalbese.

La modella si sarebbe schierata a favore dell’introduzione della riserva naturale in Sicilia

L’ultima apparizione pubblica di Belen, dunque, risalirebbe ad uno shooting fotografico fatto in Sicilia insieme a sua sorella Cecilia per una collezione di abbigliamento firmata “Hinnominate“. I suoi fan però, anche in questo caso, si sarebbero sbilanciati affermando come quella immortalata negli scatti non fosse la showgirl argentina. Quest’ultima, inoltre, tramite un post Instagram si sarebbe rivolta addirittura al Presidente Musumeci per lanciare un appello.

Anche la modella, infatti, starebbe insistendo affinché la Sicilia abbia la propria riserva naturale specificando come un poligono militare lì vicino, durante le esercitazioni, stia distruggendo quanto di bello c’era nei pareggi. Dunque bisogna intervenire prima che sia troppo tardi. Dopotutto, come ha ricordato la stessa showgirl, sono 25 anni che le associazioni ambientali locali si battono affinché sia concessa la riserva naturale.