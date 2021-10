Gf Vip 6, Alex incantato da Soleil: “Io la amo”

Uno dei rapporti che più ha catturato l’attenzione dei telespettatori del Grande Fratello Vip è quello fra Alex Belli e Soleil Sorge.

La casa del Grande Fratello si sa, regala spesso grandi emozioni, soprattutto con le sue tresche amorose in grado di catturare l’attenzione di milioni di spettatori. Al momento, infatti, le luci della ribalta sono tutte per Alex Belli e Soleil Sorge, i quali hanno mostrato un feeling fuori dal comune. Un’alchimia che non è passata inosservata neanche ad Alfonso Signorini il quale avrebbe provocato scherzosamente i due.

Alex Belli e Soleil Sorge sono stati messi alla prova da Alfonso Signorini

Non solo, la Soleil si sarebbe messa a ballare nella casa con Alex Belli che è rimasto incantato ad osservarla. A quel punto, infatti, il ragazzo è stato interpellato e alla risposta sul perché fissasse così intensamente la ragazza non ha esitato un secondo e ha risposto: “Io la amo perché è una matta scatenata“. La produzione, inoltre, ha proposto un nuovo gioco chiamato kiss freeze, bacio congelato in italiano.

A catturare l’attenzione, neanche a dirlo, sono stati proprio Belli e Sorge. Signorini, infatti, ha notato una certa alchimia richiamandoli: “Mi è sembrato un po’ troppo reale, direi davvero realistico. Oserei dire un po’ troppo spontaneo. Alex mi sembra che tu ci abbia preso un po’ troppo gusto o mi sbaglio? Tra di voi vedo una certa complicità”. Tra i due, quindi, sta nascendo una vera e propria love story.

Delia Duran potrebbe entrare nella casa per confrontarsi con suo marito

Alle parole del conduttore, quindi, Soleil ha preso le difese del ragazzo spiegando come tra di loro ci fosse una forte amicizia ed anche per questo baciarlo è stato così semplice. D’altro canto però sappiamo come Alex sia sposato con Delia Duran e chissà che la donna non decida di entrare nella casa per confrontarsi con lui. Insomma il timore è che si venga a creare un pericoloso triangolo d’amore.

Parlando del loro primo bacio, Alex ha raccontato che lui stava passando l’aspirapolvere mentre la ragazza stava pulendo il bagno. I due, quindi, si sarebbero guardati negli occhi e dopo un istante in cui si sono bloccati, hanno lasciato che la passione prendesse il sopravvento. Difficile dire se i due hanno intenzione di instaurare un rapporto duraturo o si fermeranno ad un’amicizia molto stretta.