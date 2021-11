Barbara D’Urso pronta a lasciare Mediaset? La risposta di Pier Silvio Berlusconi ha spiazzato tutti. Ecco che cosa è accaduto. Tutti i dettagli.

Barbara D’Urso fuori da Mediaset?

Non arrivano buone notizie sul fronte lavorativo per Barbara D’Urso. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice partenopea potrebbe presto lasciare Mediaset. Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando di lasciare la peperina Carmelita in panchina.

Perché questa decisione? Nei futuri palinsesti televisivi i programmi ‘dursiani’ pare proprio che non ci saranno, intanto, lo spazio televisivo riservato già in questa nuova stagione alla bella Barbarella è stato nettamente ridimensionato. Nessuna nuova trasmissione in vista per lei. Cosa sta succedendo? Pier Silvio Berlusconi ha le idee chiare sul futuro lavorativo di Barbara D’Urso.

Pier Silvio Berlusconi chiude le porte

Barbara D’Urso sarebbe quindi pronta a lasciare Mediaset? Il suo futuro professionale non sembra affatto roseo. La conduttrice più peperina di Canale 5 potrebbe presto abbandonare la rete del Biscione che da tanti anni ha puntato su di lei come cavallo vincente .

La situazione pare però che sia cambiata. Nessun nuovo programma per la verace Barbarella e nessuna innovativa trasmissione in prima serata come era stato preannunciato negli scorsi mesi.

Già in questa nuova stagione televisiva, la conduttrice partenopea è ritornata al timone solo di Pomeriggio 5 e per il momento non sono previsti per lei altri progetti lavorativi. Live-Non è la D’Urso e Domenica Live non sono stati rinnovati e con molta probabilità saranno cancellati anche nel prossimo palinsesto televisivo.

Il rampollo di casa Berlusconi, Pier Silvio, ha deciso di puntare su Maria De Filippi e sulla sua compagna, Silvia Toffanin, per la domenica televisiva. Queste due amatissime conduttrici stanno ottenendo con i loro programmi picchi d’ascolto altissimi che la verace Barbarella non vede da un po’.

Maria De Filippi è tornata al timone di Amici che ha lasciato tutti di stucco con la nuova programmazione. Il famoso talent mariano va infatti in onda non più il sabato ma la domenica pomeriggio.

Con grande sorpresa dei telespettatori, anche Silvia Toffanin è sulla buona strada per diventare la regina di Canale 5. La trasmissione che conduce da tanti anni, Verissimo, va in onda con un doppio appuntamento, il sabato e la domenica.

Che fine farà dunque Carmelita? Il suo contratto con la Mediaset scadrà a dicembre 2022 e spetterà a Pier Silvio Berlusconi decidere il da farsi. Intanto Carmelita pare che stia valutando nuove proposte lavorative.

Si mormora che Tv8 abbia qualcosa di interessante da proporle. Per il momento Barbara non si è ancora espressa sulla questione e preferisce rimanere in silenzio ignorando rumors e chiacchiere. Intanto si gode l’amore del suo uomo, il broker assicurativo Francesco Zangrillo con il quale è fidanzata all’incirca da un anno.