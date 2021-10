Pier Silvio Berlusconi, perchè non sposa Silvia Toffanin | Finalmente il motivo

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una delle coppie dello showbiz italiano più longeve di sempre. Perché il rampollo di casa Berlusconi però non sposa la conduttrice di Verissimo? Ecco svelato il motivo.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una coppia da tanti anni. I due hanno insieme due splendidi bambini. Ma perché non sono mai convolati a nozze? Ecco il motivo che vi lascerà a bocca aperta.

Perché Pier Silvio Berlusconi non sposa Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una coppia da tanti anni. I due non sono mai convolati a nozze ma hanno messo su famiglia. La coppia ha due splendidi figli, Lorenzo Mattia nato nel 2010 e la piccola Sofia Valentina nata nel 2015.

Pier Silvio prima di incontrare la conduttrice di Verissimo ha avuto un’altra figlia, Lucrezia Vittoria, da una precedente relazione. Le due donne, Silvia e Lucrezia, hanno un ottimo rapporto.

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo e la sua trasmissione, Verissimo, che ormai conduce da tanti anni, è seguitissima con grande affetto.

I fan si sono però chiesti più volte come mai Pier Silvio non abbia ancora fatto la proposta di matrimonio alla bella presentatrice. Finalmente è stata svelata la verità.

La verità sul matrimonio

I due sono senza dubbio una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Nonostante non siano sposati, i due hanno messo su famiglia e hanno raggiunto l’apice della felicità con la nascita di Sofia Valentina e Lorenzo Mattia.

Il loro amore che dura da tanti anni, non è mai stato scalfito da gossip maligni o pettegolezzi. In molti si sono però chiesti come mai i due amati personaggi televisivi non siano mai convolati a nozze.

La risposta è stata data dai diretti interessati. In un’intervista rilasciata dalla Toffanin a Vanity Fair, l’ex letterina ha parlato del suo legame profondo con Pier Silvio Berlusconi svelando che il matrimonio per entrambi non è un passo necessario da fare perché la loro unione non ha bisogno di alcun contratto.

La conduttrice di Verissimo ha affermato che loro si scelgono ogni giorno senza imposizione ma solo per via dell’amore che li lega da tempo. Dello stesso parere è anche il rampollo di casa Berlusconi che ha affermato in più occasioni che Silvia è la donna della sua vita, quella con cui vuole invecchiare.

Sembra dunque che neanche prossimamente saranno previsti fiori d’arancio per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, il loro amore va a gonfie vele e loro non potrebbero essere più felici di così.