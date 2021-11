Ilary Blasi, la rivelazione del marito sul presunto tradimento | Finalmente la verità

Ilary Blasi, dopo anni spunta finalmente la verità sul presunto tradimento di Francesco Totti. Ecco il retroscena che non vi aspettate.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più belle e longeve dello showbiz italiano. Sposati dal 2005, la famosissima conduttrice e il noto calciatore hanno una meravigliosa famiglia con tre splendidi figli, Christian, Chanel e Isabel.

Nonostante spesso siano stati al centro di pettegolezzi, ce n’è stato però uno in particolare che ha rischiato di mandare in frantumi questa meravigliosa famiglia. Stiamo parlando del presunto tradimento del calciatore con una nota showgirl.

La confessione di Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti sono sposati da tanti anni e hanno costruito una meravigliosa famiglia felice e serena. C’è stato però un episodio, in passato, che ha rischiato di distruggere i loro equilibri domestici.

Stiamo parlando di un presunto tradimento ai danni dell’ex letterina da parte del calciatore Francesco Totti. All’epoca questa notizia fece molto scalpore. Esattamente un mese prima della celebrazione delle nozze tra la showgirl e il calciatore, Fabrizio Corona ricattò lo sportivo minacciandolo di vendere in esclusiva alle riviste alcune foto che lo ritraevano in dolce compagnia di Flavia Vento con la quale avrebbe trascorso una notte di passione e un’intervista con delle dichiarazioni molto forti rilasciate proprio dalla valletta.

Per evitare di turbare la serenità di Ilary, Francesco cedette al ricatto e per ben due volte fu bluffato da Corona che in realtà, come ha raccontato il calciatore, non aveva nulla di concreto nelle sue mani.

In molti si sono chiesti se effettivamente il tradimento di Francesco Totti ci sia stato o meno. La risposta arriva proprio da lui. Nel suo libro intitolato Storia di un capitano, lo sportivo ha raccontato proprio di questo episodio e del dolore di Ilary Blasi.

Francesco Totti ha svelato tutta la verità affermando di aver conosciuto Flavia Vento in una serata in cui Ilary Blasi non c’era. I due hanno parlato per qualche minuto per poi separarsi perché avevano incrociato persone nuove da salutare.

È avvenuto poi un secondo incontro insieme ad altre persone ma tra di loro non c’è stato nulla. Come ha affermato il calciatore, anche la valletta ha smentito questo tradimento confessando di essere stata convinta a mentire da Fabrizio Corona e Lele Mora per ottenere un riscontro economico.

Ilary Blasi non ha mai messo in dubbio la fedeltà di Francesco Totti con il quale condivide la sua vita da oltre 16 anni ma questo episodio non lo ha mai digerito e in occasione del Grande Fratello Vip 2018 di cui era al timone, la bellissima conduttrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa tirando fuori questa vecchia questione e zittendo Fabrizio Corona, ospite della puntata, vietandogli anche diritto di replica.