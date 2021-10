Ilary Blasi ha un vizio comune a tanti: eppure nessuno lo sapeva

Ilary Blasi, sembra la donna perfetta: bellissima, simpatica e talentuosa. Ma non tutti sanno che la famosa conduttrice nasconde un vizio, scopriamo quale.

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate di sempre, una professionista affermata e versatile del mondo della televisione. Ultimamente l’abbiamo vista alla guida di Star in the Star, dove ha dimostrato di essere una donna pronta ad ogni sfida. Ma qual è il suo vizio più nascosto? Scopriamolo.

Ilary Blasi, è la donna perfetta?

Classe 1981, nata a Roma il 28 aprile. Ilary Blasi è la seconda di tre sorelle, figlia di Roberto e Daniela originari entrambi di Frontone, in provincia di Pesaro e Urbino.

A soli 3 anni, appare con la sua famiglia nello spot dell’Olio Cuore accanto all’attrice Mariangela Melato e da lì inizia a far parte delle campagne pubblicitarie più importanti come: Cicciobello, Rock, Renault, FIAT, Barilla, Galbusera, Findus, Balocco.

La popolarità arriva nel 2001 grazie alle sue apparizioni come letterina di Gerry Scotti nel programma Passaparola e in poco tempo raggiunge i programmi più importanti da Le Iene fino al Festival di Sanremo.

E’ divenuta famosa non solo per essere una bravissima conduttrice, ma anche per la sua vita privata sempre in prima pagina con il campione Francesco Totti.

I due si sono sposati a Roma nel 2005, il matrimonio è stato trasmesso in diretta televisiva e tutti i proventi per i diritti televisivi sono stati devoluti in beneficenza. Dal loro amore sono nati tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Il calciatore ha più volte affermato che Ilary Blasi per lui è una moglie, amica e amante, è la donna perfetta, ma soprattutto una mamma impeccabile. Però ha un difetto che non tutti sanno: scopriamo di cosa si tratta.

Il vizio che nessuno si aspettava

La conduttrice di Star in the Star ha un vizio segreto, qualcosa che la rende un pochino meno perfetta, ma certamente più umana: fuma. I suoi fan lo hanno scoperto grazie alle foto scattate dai paparazzi nei momenti più inaspettati.

Un brutto vizio che ha da quando era ragazza, ma in realtà non pare che Ilary Blasi sia proprio un’accanita fumatrice. Ci sono diversi scatti sparsi per il web con la sigaretta in mano, ma è molto raro vederla fumare.

Come tante persone, la presentatrice si concede questa distrazione o nei momenti di maggior relax o in quelli di stress. Sicuramente Francesco Totti non sarà affatto contento, dato che lui per motivi lavorativi ha sempre mantenuto una vita sana ed equilibrata.

Ma Ilary Blasi non è di certo dipendente dalle sigarette, ma è un gesto che ha piacere di fare una volta ogni tanto nei break.