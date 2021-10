Gf Vip 6, Alex: “Soleil hai una caccola nel naso”

Una delle coppie più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello è quella composta da Alex Belli e Soleil Sorge.

Settimana dopo settimana il rapporto fra Alex Belli e Soleil Sorge si sta via via solidificando. I due, infatti, ormai trascorrono la maggior parte del tempo all’interno della casa insieme a scambiarsi confessioni e tenerezze. Proprio l’attore, inoltre, sarebbe stato colto dalle telecamere del Grande Fratello a parlare della ragazza insieme a Sophie Codegoni. Alex, quindi, avrebbe confessato come sia seriamente attratto dall’influncer.

Alex vedrebbe Soleil solo come un’amica e una compagna di avventure

Nello specifico, l’uomo, ha specificato come, Soleil sarebbe la sua perfetta compagna di viaggio e amica. Nonostante ciò Alex non la vedrebbe come donna ideale da avere accanto tutti i giorni preferendo limitarsi a vivere nuove avventure insieme a lei. Il senso dell’umorismo di Soleil, infatti, sembra aver catturato l’attore così come quello di Davide. I tre, infatti, si definiscono quasi una compagnia di teatro e per questo motivo arrivano a passare insieme gran parte della giornata.

L’intimità tra i due, inoltre, non manca di certo tanto che, mentre stavano parlando, Alex ha fatto notare a Soleil come avesse una caccola nel naso. I due sono ovviamente scoppiati a ridere subito dopo con l’influencer particolarmente imbarazzata dalla situazione. Fra le situazioni più divertenti che ha avuto la coppia protagonista, c’è stato anche un’imitazione a Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

I due avrebbero imitato Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Dopo diverse settimane di corteggiamento, infatti, la ragazza avrebbe rifiutato le avanche dell’imprenditore, rispondendogli come fra loro è stata una relazione puramente fisica e che a livello mentale non si trova in sintonia con lui. Tornando a parlare di Soleil, quest’ultima è stata attaccata da attraverso un post su Instagram da Valentina Nulli Augusti.

LEGGI ANCHE —> GF Vip, momento di passione sfiorata tra Soleil e Manuel: “mi è venuto istintivo”

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, Alex incantato da Soleil: “Io la amo”

Ospitata anche in un paio di occasione nello studio, la Augusti avrebbe accusato Sorge di essere falsa. “Quando la maschera cade, svela la pochezza imbarazzante di chi è veramente” queste le parole, quindi, con cui ha attaccato Soleil. Per Valentina, infatti, il Grande Fratello è soltanto un gioco e tutti stanno cercando di fare il possibile per far colpo, nascondendo, in molti casi, la loro vera natura.