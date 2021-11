Amici, Rudy Zerbi asfalta in diretta Anna Pettinelli | Urla in Tv

Ogni anno nella scuola di Amici 21 le discussione tra i docenti non mancano mai. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno spesso opinioni e punti di vista differenti, soprattutto se si tratta di LDA: scopriamo cosa è successo.

La clamorosa decisione di Rudy Zerbi non è stata affatto apprezzata da Anna Pettinelli, proprio per questo i due si sono nuovamente scontrati: ecco cosa è accaduto.

Amici, Anna Pettinelli furiosa per la scelta di Rudy

Rudy ha deciso di mettere alla prova il suo allievo LDA, assegnandogli una canzone di suo padre Gigi D’Alessio: “L’amore che non c’è”. Ma questa scelta non è affatto piaciuta ad Anna Pettinelli, infatti, è intervenuta dicendo:

“Questa è un’assegnazione kamikaze, tu una cosa devi fare nella vita: staccarti da tuo padre. Sei estremamente educato, al mio professore avrei detto: ‘Ma con tutte le canzoni che ci sono proprio questa?’”.

Ma il giovane non è d’accordo con le parole dell’insegnante e definisce questa mossa “una genialata”, perché secondo lui è il modo più veloce per staccarsi da suo padre e dimostrare di avere talento. Il pubblico è d’accordo con il cantante e proprio per questo Rudy ha voluto fare un “quiz” per far cambiare idea alla sua collega, Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli asfaltata da Rudy Zerbi

Dopo le polemiche sulla scelta di Rudy, lui ha voluto fare un quiz chiamato “Sai chi è il padre?”. L’insegnante ha mostrato una serie di foto di figli d’arte e i presenti in studio avrebbero dovuto indovinare chi fosse il padre.

Zerbi ha scelto immagini di Ricky e Gianmarco Tognazzi, Alessandro Gassman, Christian De Sica, Alberto Angela, Enrique Iglesias. Un messaggio chiaramente rivolto alla Pettinelli che lei ha commentato dicendo: “Sei un broccolo, cantano cose diverse quelli che hai fatto vedere. Carciofo che non sei altro”.

LEGGI ANCHE –> Amici, Celentano senza freni: “Serena sei grossa, sei tanta” Volano insulti senza precedenti

LEGGI ANCHE –> Stefano De Martino, il flirt con la ballerina di Amici | Il retroscena nascosto per anni

Il pubblico e la conduttrice sono rimasti molto divertiti da questo siparietto, anche Lorella Cuccarini, presa dal gioco è intervenuta dicendo: “Nella carriera di queste persone mostrate da Rudy quante volte si è sentito è il figlio di…”. Proprio per questa ragione Anna Pettinelli ha ribadito più volte che non è stata la scelta giusta assegnare a LDA una canzone di Gigi D’Alessio.