Regina Elisabetta, lo stop dei medici: cosa sta succedendo davvero

In questi ultimi giorni, la salute della Regina Elisabetta sta attirando l’attenzione dell’intero globo. C’è molta preoccupazione, ma perché? scopriamo cosa sta accadendo.

Dopo averle proibito il Martini prima di andare a letto, i dottori hanno deciso che la Regina Elisabetta dovrà stare a riposo per un bel po’. Tantissime rinunce per la sovrana, ma la salute viene prima di tutto e sarà obbligata a ritagliarsi momenti di break nel suo Castello di Windsor.

Cosa sta succedendo alla Regina Elisabetta

In queste ultime ore c’è tanta paura a Buckingham Palace, per via del lungo periodo di riposo che dovrà affrontare sua maestà. Il ricovero al King Edward VII Hospital, avvenuto la sera del 20 ottobre scorso per alcuni accertamenti, aveva fatto già preoccupare tantissimo i sudditi, dato che è stata una notizia tenuta nascosta per breve tempo, ovviamente per non creare allarmismi.

Ma c’è chi non la pensa così, infatti, l’esperta Ingrid Seward ha rivelato al Sun che è accaduto l’esatto opposto: “Hanno ingannato i media. Penso che stessero cercando di proteggere la Regina, perché non avrebbe voluto alzare un polverone, ma è stato fuorviante”.

Inoltre, c’è stato un momento che non è passato affatto inosservato, ovvero quando alla cerimonia per il centenario della Royal British Legion, il Service of Thanksgiving, celebrato all’Abbazia di Westminster il 12 ottobre 2021, l’abbiamo vista appoggiarsi a un bastone. Ora sono arrivati nuovi provvedimenti per lei, che saranno molto difficili da rispettare, Lilibet dovrà fare un grande sacrificio.

Un brutto colpo per la sovrana

In quest’ultimo mese l’agenda della Regina Elisabetta è davvero piena zeppa di impegni, ma a quanto pare dovrà rinunciarci per ordine dei medici, infatti, le hanno anche proibito di portare fuori i cani, di evitare qualsiasi drink e non potrà neanche partecipare a un evento molto importante, ovvero la conferenza internazionale Onu sul clima CoP26, prevista a fine ottobre a Glasgow.

LEGGI ANCHE –> Regina Elisabetta, oscuro presagio: la terribile profezia che incombe su di lei

LEGGI ANCHE –> Regina Elisabetta, scoperto perché si veste sempre colorata: che assurdità!

Insomma, sua Maestà non potrà partecipare a impegni stancanti, sia brevi che lunghi, per cui anche andare a cavallo sarà vietato. Montate in sella è la sua passione più grande, la più difficile a cui rinunciare. La decisione arriva per un’eccessiva stanchezza. Ma la salute viene prima di tutto e per rimanere sempre aggiornata su i suoi impegni, si dovrà adeguare allo smart working.