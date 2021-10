Regina Elisabetta, scoperto perché si veste sempre colorata: che assurdità!

La Regina Elisabetta sfiora i cento anni ma i suoi look sono sempre impeccabili con dei colori e degli accessori strepitosi. Ma sapete che ogni outfit nasconde un significato? Scopriamo cosa c’è dietro.

Sono in pochi a sapere che le sue scelte cromatiche non sono solo una questione di look, per questo, oggi vi sveleremo uno dei segreti più nascosti della Regina.

I look della Regina Elisabetta

Solitamente siamo abituati a vedere sua Maestà in mezzo alla folla con degli abiti super colorati che non passano mai inosservati. I suoi look sono sempre molto in vista con cappellini e borsetta abbinati al resto dell’abito.

Sua Maestà sa essere sempre molto glamour e grazie al suo carisma riesce a dare personalità al vestito che indossa. Solamente in occasioni particolari veste di nero, ovviamente in eventi molto spiacevoli come: le commemorazioni dei soldati caduti in guerra o eventi luttuosi riguardanti la Casa Reale.

L’ultima volta che l’abbiamo vista vestita di nero è stata al funerale del marito Filippo, precisamente ad aprile scorso. Un momento davvero drammatico per lei, ma che ha saputo affrontare sempre con eleganza.

A parte questi eventi luttuosi, la Regina esibisce sempre tonalità luminose e vivaci, con gioielli e accessori dal preciso significato che si basano sulle rigide regole di corte.

Il significato degli outfit

Come vi abbiamo spiegato, ogni cosa ha un significato o un segreto: dai colori ai movimenti delle mani. Non tutti sanno che la borsa è un accessorio fondamentale per la regina, perché viene usata per lanciare segnali al suo staff.

Se la sposta da un braccio all’altro vuole essere portata via, oppure se la mette per terra significa che non ha piacere a proseguire la conversazione, ma se non fa niente di tutto questo e tiene semplicemente la borsa sul braccio, La Regina è in ottima compagnia e non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Insomma, ci sono tantissimi segreti, ma quello che incuriosisce di più è proprio il significato dei colori. Per esempio, quando in piena emergenza coronavirus, parlò al Regno vestita di verde, voleva mandare un messaggio di speranza ai suoi cittadini.

Ma c’è un’altra ragione per i colori sgargianti, sapete quale? Si tratta semplicemente di una questione di sicurezza della sua persona.

Infatti, deve essere sempre osservata a vista dalle guardie del corpo e con questi colori è molto più facile individuarla e proteggerla ad ogni costo, in caso di eventi come attentati terroristici o attacchi con esplosivi.