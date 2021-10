Orto in casa, cosa piantare a novembre | Abbondantissimi raccolti

By

Molte persone credono che piantare a novembre sia impossibile, che sia tempo di far riposare l’orto per riprendere l’attività in primavera.

A novembre l’autunno finisce di assestarsi. Quelli di noi che amano un orto cominciano a guardare con sospetto i mesi freddi che ci aspettano.

Cosa piantare a novembre per fare l’orto in casa

Molti si domandano se durante questa stagione, siamo in grado di mantenere il giardino e se novembre è un buon mese per iniziare il progetto di un orto in casa.

Iniziamo col dire che novembre è un mese in cui dobbiamo proteggere i nostri raccolti dal freddo dell’inverno. Inoltre possiamo preparare il terreno e scavare letti con terreno argilloso per piantare ad esempio piantine di cipolle. In questo periodo dell’anno possiamo coltivare diversi alimenti come: aglio, cipolla, scalogno, cavolo e lattuga invernale..

Quali colture piantare a novembre in giardino

La bietola può essere coltivata in tutte le stagioni dell’anno. Hai bisogno di un terreno fresco, profondo e fertile. L’irrigazione deve essere frequente, ma senza allagamenti. La semina viene eseguita a 30 × 40 cm da terra. La raccolta avviene dopo 50-60 giorni. Possiamo raccogliere singole foglie o l’intera pianta.

La cipolla può essere coltivata anche durante tutto l’anno. Il terreno deve essere leggero, arioso e con poca materia organica. Le annaffiature dovrebbero essere regolari all’inizio, distanziandole poco a poco. La messa a dimora avviene a 30×15 cm. E si raccoglie a 3-4 mesi. Un consiglio: lasciateli seccare a terra per qualche giorno!

Gli spinaci si coltivano in autunno e in inverno. Il terreno deve essere pesante, argilloso, ricco di sostanza organica e fresco. L’irrigazione deve essere scarsa. La messa a dimora avviene a 10×25 cm, il che la rende una coltura ideale per piccoli spazi. Si raccoglie dopo 2 mesi, foglia per foglia o pianta intera.

Il cavolo riccio può essere coltivato in autunno-inverno. Il terreno deve essere profondo e fresco. Le annaffiature dovrebbero essere frequenti durante la fase di crescita. La messa a dimora avviene a 30×40 cm. La raccolta avviene tra i 4-6 mesi. Può essere foglia per foglia o l’intero pezzo. Se lo tagli a 5 cm da terra, produrrà un secondo raccolto.

La lattuga può essere coltivata tutto l’anno. Il terreno deve essere soffice e fertile. Le innaffiature devono essere frequenti, senza bagnare la parte centrale. La messa a dimora avviene a 30×40 cm, anche se varia a seconda della varietà. La raccolta avviene dopo 30-40 giorni.

I porri vengono coltivati ​​in inverno, primavera ed estate. Il terreno deve essere ben concimato e un po’ umido in estate. Irrigazione moderata ma frequente. La messa a dimora avviene a 15×30 cm. E si raccoglie dopo 4 mesi, in maniera scaglionata.

Le fave vengono coltivate in inverno e in primavera. Il terreno deve essere argilloso, calcareo, lavorato, ma con humus. L‘irrigazione non dovrebbe essere molto abbondante, ma dovrebbe essere frequente. La messa a dimora avviene 15×30 e 40×60 cm. Un consiglio: si consiglia di mettere a bagno i semi il giorno prima e pizzicare il germoglio finale quando si hanno 10-12 fagioli. Si raccoglie a 2 mesi e mezzo.

Il pisello viene coltivato in inverno e in primavera. Il terreno deve essere fresco, soffice e ben drenato. L’irrigazione deve essere abbondante, abbondante e ben drenata. La piantagione si effettua tra 30×50 cm o 40-60 cm, a seconda della varietà. Si raccoglie a 2 mesi, ogni 3-4 giorni.

Procurati una serra

Per ottenere un orto biologico, non utilizzare alcun prodotto chimico contro i parassiti, ma solo prodotti naturali e strumenti di eco-giardinaggio per preparare il terreno dei tuoi piccoli appezzamenti.

LEGGI ANCHE —> Autunno periodo d’innesti: cosa si può innestare e cosa NO

LEGGI ANCHE —> Come far maturare i cachi: la tecnica della maturazione scalare

Alcune piante dimoreranno meglio con l’aiuto di una serra che aumenta la temperatura del suolo e dell’aria circostante di un paio di gradi. Questo ti permetterà di allungare la vita dei tuoi peperoni -per esempio- di qualche mese in più e di godere di raccolti più produttivi in ​​zone molto fredde. Inoltre, avrai una protezione antigelo extra quando arriva il freddo.