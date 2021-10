Autunno periodo d’innesti: cosa si può innestare e cosa NO

Diverse piante hanno l’autunno periodo d’innesti ideale, questo momento è condizionato dalla specie e dalla regione in cui si trova la pianta.

La tecnica dell’innesto viene impiegata nell’orticoltura e nell’agricoltura con l’obiettivo di migliorare l’aspetto del fusto innestato .

Innestare una pianta

In generale, le piante da frutto sono le più soggette ad innesto per ottenere specie migliori, frutti di miglior aspetto, sapore, resistenti a parassiti specifici, dotati di vitamine che non possedevano, ecc.

Gli esperti del settore possono ottenere una quarantina di frutti diversi da un albero utilizzando questa tecnica. Esistono molti modi per eseguire gli innesti, sebbene non siano una garanzia di successo al 100%. In alcuni casi l’innesto può attraccare in modo efficace, ma in altri casi può marcire e il processo deve essere ripetuto.

L’innesto è utilizzato principalmente per la propagazione delle piante legnose, per le piante da frutto è indicata per ottenere che una specie o una varietà possa essere immune a determinate patologie particolari.

Con la pratica dell’innesto si possono sostituire altre tecniche di riproduzione nelle piante o nei vegetali, in specie che possono crescere da sole e che hanno un processo di produzione piuttosto lento e tardivo.

Autunno periodo d’innesti

Le attività agricole si devono svolgere in un determinato periodo dell’anno per avere successo; lo stesso vale per l’innesto che favorisce certe stagioni più di altre. Ogni pianta preferisce una stagione per l’innesto.

In generale è meglio innestare le tue piante in primavera, dal momento in cui i boccioli degli alberi del sottobosco iniziano ad aprirsi, fino al momento della fioritura.

Ad esempio nel caso degli alberi da frutta come il melo e il pero si innestano in particolare con innesto “a spacco o a marza” ,tra la fine di febbraio e marzo. Per questo tipo di innesto il clima deve essere freddo.

Alcuni innesti sono chiamati “innesti per approssimazione”, si tratta del più semplice attecchisce tutto l’anno. Per quanto si ottengano risultati migliori durante la fase vegetativa della pianta, in genere si fanno in primavera tra aprile e maggio. Solo gli innesti effettuati in serra possono essere eseguiti durante tutto l’anno, perché hanno la possibilità di regolare artificialmente le condizioni naturali. Una volta effettuati gli innesti, devono essere curati e costantemente monitorati fino a quando la varietà non cresce a sufficienza.