Benedetta Rossi, il marito mai visto in queste condizioni: fan stupiti

Benedetta Rossi, avete visto il marito? Le sue condizioni hanno lasciato i fan a bocca aperta. Ecco che cosa ha combinato. Scopriamolo insieme.

Ecco come si è conciato il marito di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi è una delle food blogger italiane più amate della televisione e dei social. Ha scritto diversi libri di cucina e gestisce un blog e un canale YouTube che ha tantissimi followers.

Nata in provincia di Fermo, più precisamente a Porto San Giorgio nel 1972, fin da piccolina si è appassionata al mondo della cucina grazie alla sua adorata mamma e alla nonna. Su Instagram è seguita da oltre 3,5 milioni di followers con i quali condivide ogni momento della sua vita privata e professionale.

Benedetta ha spopolato sui social con la pagina Fatto in casa da Benedetta che in poco tempo è diventata super popolare tanto che la food blogger ha deciso di aprire un canale YouTube che ha ottenuto lo stesso successo.

Nel 2016 è arrivato il suo primo libro edito per Mondadori dal titolo Fatto in casa da Benedetta a cui è seguito l’anno successivo Fatto in casa da Benedetta 2 e poi nel 2018 La cucina di casa mia.

Benedetta è sposata con Marco Gentili da 12 anni. Proprio recentemente i due hanno rinnovato il loro voto nunziale su una meravigliosa spiaggia alle Hawaii. Ma avete visto alcune delle ultime foto pubblicate da Benedetta Rossi? Una in particolare ha stupito tutti.

Marco Gentili mai visto così, il marito della food blogger stupisce

Benedetta Rossi è sposata con Marco Gentili che è il suo collaboratore e compagno di vita e di lavoro. Marco è nato nel 1972 anche lui in provincia di Fermo. I due condividono la passione per la natura ma soprattutto per la cucina.

Marco è sempre stato accanto a Benedetta fin da quando ha iniziato la sua carriera da foodblogger. È il fondatore della Mauri Media srl, una società che si occupa di pubblicità e marketing legata proprio alla figura di Benedetta.

Benedetta Rossi e Marco Gentili si conoscono da oltre vent’anni ma sono convolati a nozze solo nel 2009. Si sono conosciuti ai tempi dell’università e da quel momento non si sono mai più lasciati. Nelle ultime ore, Marco ha attirato l’attenzione dei followers per uno scatto molto particolare.

La foto in questione è stata pubblicata da Benedetta sul suo profilo Instagram e ritrae la bellissima coppia vestita in modo però molto particolare. Ad attirare l’attenzione è soprattutto Marco che è vestito da elfo natalizio!

Benedetta spiega perché il marito si è conciato in questo modo: i due stanno preparando il nuovo spot per Kasanova con cui la foodblogger collabora e anche Marco sta prendendo parte alle registrazioni. Benedetta assicura che ne vedremo delle belle.