Benedetta Rossi dà il lieto annuncio: finalmente ce l’ha fatta VIDEO

Benedetta Rossi, la cuoca più amata del web. Tutto il successo che ha avuto è solo grazie al suo impegno e alla sua passione, ora sta per raggiungere un nuovo traguardo: scopriamo di cosa si tratta.

Una bellissima notizia per Benedetta Rossi, che ha voluto condividere sul suo seguitissimo profilo Instagram, siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? rimarrete a bocca aperta.

Benedetta Rossi, il traguardo raggiunto

Benedetta Rossi, non ha bisogno di presentazioni! E’ una delle foodblogger più amate di tutti i tempi. Classe 1972, nata a Porto San Giorgio in provincia di Fermo. Sin da bambina si appassiona alla cucina grazie alle due donne più importanti della sua vita: la mamma e la nonna.

E’ cresciuta in mezzo al verde della campagna e ed è rimasta sempre con i piedi per terra, nonostante l’incredibile successo che ha ottenuto. Lei è umile, genuina e ogni giorno prepara con amore dei piatti deliziosi per suo marito Marco e per i suoi fan.

La coppia è sposata da oltre 10 anni e non hanno figli, ma con loro c’è uno splendido cagnolino di nome Cloud. Negli anni ‘90, Benedetta e Marco hanno aperto un agriturismo, La Vergara, ma hanno deciso di chiederlo poco dopo per dedicarsi completamente alla cucina in maniera virtuale.

Da lì la sua carriera ha preso il volo e in poco tempo è diventata una delle food blogger più famose di sempre, grazie alle sue ricette tradizionali sempre molto originali e squisite. Ma il web non le basta più e Benedetta pubblica i suoi primi libri ed è al timone di un programma tv tutto suo, dove replica le sue amate ricette, Fatto in casa da Benedetta.

Ora, ha raggiunto un altro traguardo molto importante, scopriamo di cosa si tratta.

Il lieto annuncio

E’ il momento di sapere cos’è accaduto recentemente, siete curiosi? Proprio ieri nelle sue Instagram stories, la Rossi ha infatti annunciato l’uscita del suo nuovissimo libro di ricette.

Un momento bellissimo per lei, ma chi la conosce bene sa che è una donna timida e a volte molto ansiosa: “Io dovrei essere carica a palla e anche un po’ spavalda. Ma oggi quando mi hanno chiamato e mi hanno riferito che da oggi il libro è preordinabile su Amazon, mi è scoppiato un mal di testa. Sono crollata“.

Ha aggiunto: “Finché non mi dite che vi piace, sto in ansia“. Benedetta ha anche espresso il suo giudizio, dicendo che “è bellissimo” e “ci ho messo il cuore e, se leggete la descrizione, capirete perché mi sono così tanto appassionata a questo libro“.

L’uscita di questo fantastico e attesissimo libro è prevista per il 26 ottobre, è una grande emozione per Benedetta ma soprattutto per i suoi fan che non vedono l’ora di leggerlo.