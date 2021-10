Benedetta Rossi, non indovinereste mai che faceva prima della fama | Insospettabile

Sapete che lavoro faceva Benedetta Rossi prima di diventare famosa? Rimarrete a bocca aperta.

Benedetta Rossi oggi è una delle food blogger italiane più seguite e amate sui social. Ma sapete che lavoro faceva prima di diventare famosa? Ve lo sveliamo noi.

Benedetta Rossi prima del successo

Benedetta Rossi oggi è una delle food blogger italiane più seguite e amate sui social. È anche proprietaria di un agriturismo che si trova nelle Marche, più precisamente in provincia di Fermo.

Il suo blog di cucina e il suo canale YouTube l’hanno resa una delle influencer più apprezzate di sempre. Benedetta è sposata con Marco Gentili e proprio insieme a lui per diversi anni hanno gestito un agriturismo di famiglia preparando piatti tipici della tradizione marchigiana.

Il successo della Rossi si deve proprio alla sua genuinità e alla sua semplicità con cui si approccia al pubblico entrando in punta di piedi nelle case dei telespettatori italiani.

Su Instagram è seguita da oltre 3,5 milioni di followers con i quali condivide anche i momenti della sua vita privata, non solo quelli professionali.

Benedetta Rossi ha scritto anche diversi libri per Mondadori come ‘Fatto in casa da Benedetta’ e ‘Fatto in casa da Benedetta 2’. Nel 2018 è uscito invece ‘La cucina di casa mia’ che ha venduto milioni di copie. Ma sapete che lavoro faceva prima di diventare famosa? Rimarrete a bocca aperta.

Che lavoro faceva la food blogger prima di diventare famosa

Benedetta Rossi è una delle food blogger più seguite e amate dai followers. Ogni giorno diletta i suoi fan con ricette semplici e fantastiche che tanto piacciono a chi la segue. Ma sapete che prima di diventare famosa Benedetta Rossi faceva tutt’altro?

Ebbene sì, prima che il successo la travolgesse, la food blogger faceva qualcosa di diverso e particolare, lontano dal mondo della cucina… Produceva saponi!

Benedetta è molto abile con creazioni e artigianato, ha una grande fantasia e una maestria che ha poi sfruttato anche in cucina. Attraverso alcune delle sue Instagram stories, Benedetta ha parlato di questa sua precedente attività affermando che prima di diventare famosa si dilettava nella preparazione dei saponi.

Molti followers si sono mostrati interessati a questa sua passione e le hanno chiesto consigli sulla realizzazione di saponi artigianali. La nota food blogger ha deciso di sfruttare questa sua bravura artigianale trapiantandola anche in cucina.

Benedetta Rossi ha spiegato ai suoi followers, per esempio, come realizzare deliziosi saponi all’olio d’oliva! Ecco come unire l’utile al dilettevole.