Torta soffice di Halloween di Benedetta Rossi: Zero burro e pronta in 15 minuti

Questa torta, oltre ad essere semplicissima da preparare, sarà perfetta per festeggiare Halloween con il resto della famiglia.

Alla fine di questo mese ci sarà una delle feste più attese dai bambini di tutto il mondo: Halloween. Per rendere la giornata ancora più dolce, oggi andremo a vedere come realizzare una torta soffice alla zucca con la ricetta di Benedetta Rossi. Ovviamente quest’ultima non sarà adatta esclusivamente ad Halloween ma potremo prepararla anche in altre occasioni come compleanni, buffet o cene in famiglia.

Grazie a degli stencil potremo decorare la nostra torta di Halloween

Per realizzare il dolce, infatti, basteranno pochi minuti. La torta, inoltre, potrà essere decorata e personalizzata con degli stencil in modo da renderla adatta a tutte le occasioni. Ad Halloween, per esempio, potremo inserire sul nostro dolce una zucca a tema! Una volta ritagliato l’A4 con la forma che più ci aggrada, quindi, basterà spolverare una manciata di zucchero a velo ed il gioco è fatto.

Prima di iniziare, quindi, andiamo a vedere di cosa abbiamo bisogno. Come per ogni torta saranno indispensabili uova, 4, e circa 300 grammi di farina. Poi andremo ad usare una busta di lievito, dello zucchero a velo come abbiamo visto in precedenza, 220 grammi di zucchero, 150 di olio di semi di girasole e 100 grammi di amido di mais. Completano la lista dell’occorrente 300 grammi di zucca grattugiata e 50 grammi di granella di mandorle.

Il dolce dovrà stare in forno per circa 45 minuti

Andiamo a vedere, quindi, i procedimenti da seguire per realizzare la torta per la festività più spaventosa dell’anno. In primis dovremo andare a grattugiare i 300 grammi di zucca che avremo già pulito in precedenza. Prendiamo dunque una ciotola e rompiamogli all’interno 4 uova utilizzando uno sbattitore elettrico aggiungendo ad intervalli di tempo zucchero, olio di girasole, amido di mais e solo metà della farina che avremo messo da parte.

Andiamo, inoltre, ad aggiungere la zucca grattugiata e la bustina di lievito per poi continuare a mescolare ed aggiungere infine l’altra metà di farina e la granella di mandorle. Infariniamo successivamente la teglia per poi mettere la torta in forno per circa 45 minuti a 180 gradi. Una volta pronto, quindi, lasciamo raffreddare il dolce per poi cospargerlo di zucchero a velo e decorarlo con lo stencil che avrete preparato all’inizio della guida. A questo punto avrete tutto l’occorrente per passare uno stupendo Halloween in compagnia dei vostri bambini.