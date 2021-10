Francesca Fialdini , il dramma che ha colpito milioni di persone: come l’ha scoperto

Francesca Fialdini, l’amatissima conduttrice di “Da noi…a ruota libera”, ha conquistato milioni di telespettatori con il suo bellissimo sorriso e la sua simpatia. Ma non tutti sanno che ha attraversato un periodo della sua vita veramente difficile a causa della malattia.

Sapete come la presentatrice ha scoperto di aver contratto la malattia? La notizia la colse alla sprovvista. E’ stato uno dei periodi più difficili della sua vita: scopriamo di più.

Francesca Fialdini, il dramma

Francesca Fialdini è una delle conduttrici più apprezzate del momento. Classe 1979 nata a Massa l’undici ottobre. È laureata in Comunicazione presso l’Università La Sapienza di Roma e dopo tanta gavetta è riuscita a sbarcare in televisione. Lei è stata al timone di trasmissioni davvero importanti, tra cui: A sua immagine, Uno mattina, Uno mattina in famiglia e Da noi… a ruota libera.

Quest’ultima trasmissione è una delle più amate dal pubblico, un talk dove si discute delle notizie più importanti dei personaggi del mondo dello spettacolo. Sicuramente i fan del programma ricorderanno che alcuni mesi fa, la Fialdini dovette assentarsi dalla conduzione dopo che aveva scoperto di aver contratto la malattia.

Noi siamo abituati a vederla sempre sorridente, ma per lei quella terribile notizia è stata davvero un brutto colpo. Fortunatamente, grazie alla sua forza ha ripreso in mano la sua vita e oggi è più forte che mai.

Come ha scoperto la malattia

Tempo fa è stata la stessa conduttrice toscana, a rivelare che era risultata positiva al Covid – 19 attraverso un suo post sul suo profilo Instagram. Un virus che purtroppo ha colpito tantissime persone: “La mia squadra grazie al cielo sta bene. I primi giorni ero preoccupata perché non sapevo se fossi stata o meno fonte di contagio per qualcun altro…”

A causa della malattia, è stata costretta ad interrompere il suo lavoro da conduttrice e in molti hanno atteso con ansia la fine del periodo di isolamento e della sua completa guarigione. Il virus non le causò grossi problemi, infatti, in un periodo ha continuato a lavorare in collegamento da casa sua, grazie al suo grande amico Nek, noto cantante molto apprezzato dai telespettatori.

Fortunatamente, la giornalista dopo circa dieci giorni, ha annunciato che il senso del gusto e dell’olfatto li aveva riacquisiti e finalmente dopo un po’ è ritornata al timone della sua trasmissione. Ma come ha fatto a scoprire di aver contratto il Covid-19?

Ovviamente, per motivi lavorativi, si è sottoposta a diversi tamponi e un giorno passando in farmacia scoprì di essere positiva. Una notizia che la spiazzò completamente, ma grazie alla sua forza è riuscita a superare quel momento buio ed è ritornata al timone della sua trasmissione più carica di prima.