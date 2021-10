Francesca Fialdini ha un misterioso e affascinante fidanzato | Beccato finalmente

By

Francesca Fialdini è innamorata. La bellissima conduttrice di ‘Da noi… a ruota libera’ pare proprio che sia pronta a convolare a nozze. Ma chi è il fortunato? Scopriamolo insieme.

Francesca Fialdini è innamorata: chi è il fortunato

Francesca Fialdini è un amatissima giornalista e conduttrice Rai. Attualmente è al timone di ‘Da noi…a ruota libera’, il programma in onda ogni domenica dopo la trasmissione Domenica In presentata da Mara Venier.

Francesca Fialdini si è laureata in scienze della comunicazione con lode e subito dopo gli studi ha iniziato a lavorare nel mondo del giornalismo. Ha condotto insieme a Tiberio Timperi il programma Unomattina in famiglia.

Dal 2017 al 2019 ha condotto La vita in diretta ma anche altre trasmissioni di successo come Fame d’amore e Lo zecchino d’Oro.

Francesca Fialdini è molto riservata sulla sua vita privata e non lascia trapelare nessuna informazione intima e personale. Sappiamo però che da qualche tempo il suo cuore è tornato a battere per un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo.

I due potrebbero presto convolare a nozze. Ma chi è il fortunato che sposerà Francesca Fialdini? Vi sveliamo noi il nome dell’uomo che ha conquistato il cuore della giornalista.

Il fidanzato della giornalista Rai

Ormai non ci sono più dubbi: Francesca Fialdini è felicemente fidanzata. Nonostante la conduttrice sia molto riservata sulla sua vita privata, non è riuscita a tenere nascosto questo dettaglio importante.

Da ben 12 anni il suo cuore batte per un uomo che non appartiene al mondo dello spettacolo. Chi è il fortunato? Si tratta di Milo Brunetti, un medico odontoiatra di Lecco. Proprio quest’estate la bellissima giornalista è stata paparazzata da Riccardo Signoretti a Forte dei Marmi mentre baciava appassionatamente il suo compagno.

A quanto pare i due per il momento non vivono ancora insieme dato che lei è perennemente impegnata a Roma per il lavoro mentre il compagno pratica la professione a Lecco.

Sembra però che da un po’ di tempo la coppia stia pensando di convolare a nozze. D’altronde la Fialdini ha più volte ammesso di essere serena da un punto di vista professionale e che per raggiungere l’apice della felicità vorrebbe diventare presto mamma.

Milo e Francesca farebbero coppia fissa dal 2009 quindi la loro è una relazione lunga e consolidata. Quando ci saranno i fiori d’arancio? Non ci resta che aspettare comunicazioni ufficiali che siamo sicuri non tarderanno ad arrivare.