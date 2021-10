Francesca Fialdini, com’era prima della fama | Stenterete a riconoscerla

Avete mai visto Francesca Fialdini da ragazza? rimarrete a bocca appena la vedrete. E’ totalmente un’altra persona: ecco com’è cambiata nel tempo.

La nota giornalista e conduttrice Francesca Fialdini è uno dei volti femminili più celebri della Rai. L’abbiamo conosciuta soprattutto al timone de La vita in diretta insieme a Tiberio Timperi, ma ve la ricordate giovanissima? non crederete ai vostri occhi.

Francesca Fialdini, prima della fama

Classe 1979, nata a Massa l’11 ottobre del 1979. Si è laureata in scienze della comunicazione all’università La Sapienza di Roma. La sua carriera è iniziata in radio nel 2004 e nel 2005 ha esordito in televisione su Rai 1, A sua immagine, programma religioso del quale sarà alla guida fino al 2012.

E’ stata al timone di tantissimi altri programmi importanti come: Un’estate fa, Volo in diretta, l’Italia, Bellezza, Moviextra, Lo Zecchino d’Oro, Da noi…a ruota libera, Tutti a Scuola Unomattina in famiglia e la versione classica di Unomattina, che ha condotto al fianco di Franco Di Mare.

Nel 2017/2018 conduce La vita in diretta, al fianco di Marco Liorni e nella stagione 2018/2019, sarà al fianco di Tiberio Timperi.

Riguardo alla sua vita privata, non abbiamo molte informazioni, dato che Francesca ha sempre voluto proteggere la sua privacy e mantenere la sua vita sentimentale fuori dai riflettori. Ma sappiamo che da 5 anni è impegnata con Milo Brunetti, un noto odontoiatra di Lecco.

In passato disse: “Quando una donna non si sposa o non ha figli, ecco che gran parte del paese le guarda con diffidenza e sospetto. L’amore ben venga ma non deve essere un’imposizione legata all’età”.

Insomma, Francesca sembra ancora molto focalizzata sul suo lavoro e non è ancora il momento di costruire una famiglia. Nel corso della sua impegnativa carriera, lei è cambiata moltissimo soprattutto a livello estetico: vediamola prima della fama.

Francesca Fialdini, prima e dopo

La giornalista e conduttrice è sempre stata una bellissima donna e le foto del passato ne sono la dimostrazione. Ma non possiamo non notare quanto sia cambiata. La trasformazione è evidente, oggi ha i capelli più corti e mossi di un colore più scuro e naturale che donano luminosità al suo volto bellissimo.

Lei ormai ama utilizzare make up molto marcati che mettono in risalto i suoi lineamenti delicati e femminili, mentre in passato era molto più acqua e sapone. Se vediamo una foto di quando ancora non era famosa, percepiamo la differenza dai capelli più sul biondo chiaro, lunghi e lisci spaghetto. Per non parlare delle sue sopracciglia che oggi sono molto più scure.

Ma un dettaglio che non passa di certo inosservato è il suo fantastico sorriso che è rimasto lo stesso. Anche il suo carattere carismatico è uguale a quello del passato, proprio per questo il pubblico la ama.