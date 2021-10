By

Benché siano rivali nel programma tv Uomini e Donne, Isabella Ricci e Gemma Galgani nella vita condividono lo stesso dramma. Vediamo di cosa si tratta.

La dama Isabella Ricci si è distinta, puntata dopo puntata, per eleganza e cultura scontrandosi spesso con un’altra protagonista del dating show di Canale 5.

Isabella Ricci e la sua antagonista Gemma Galgani

Le nemiche amiche giurate di Uomini e Donne, Isabella Ricci e Gemma Galgani, hanno fatto faville in studio. Le due dame, infatti, hanno condiviso spesso gli uomini del parterre maschile. Gli scontri sono stati all’ordine del giorno. Eppure, le due dame sono molto diverse. Gemma Galgani è presente nel programma, si può dire, da quando è iniziato. Si è distinta per il suo credere fermamente nell’amore, spesso cascando in trappole mal costruite di cavalieri senza scrupoli.

La seconda, Isabella Ricci, ha iniziato ad interessare il grande pubblico sin dalle sue prime apparizioni tv per la sua eleganza e la sua grande cultura. Anche se, nelle ultime registrazioni, ha preso anche lei degli scivoloni. Più volte accusata sia da Biagio che da Armando, la dama sembra aver comunque mantenuto il suo classico à plomb, senza scomporsi più di tanto.

Eppure, anche se sono tanto diverse, sia Isabella Ricci che Gemma Galgani, nella loro vita hanno dovuto fronteggiare lo stesso identico dramma. Un dolore che ha spezzato il cuore di tutt’e due le donne ma che non hanno mai nascosto.

Due dame, un unico dramma

Gemma Galgani, nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin per Verissimo, ha rivelato di non aver avuto figli perché, il suo matrimonio, durò troppo poco tempo. Il fatto di non aver procreato è stato dovuto anche alle relazioni che sono venute dopo, troppo incerte ed evanescenti. Successivamente, ha fatto gioco forza l’età.

La Ricci, invece, ha fatto una dichiarazione piuttosto simile a Uomini e Donne Magazine. Al giornale ha rivelato di non aver potuto avere figli e ora ne sente tanto la mancanza. Sì, perché, per la dama, nulla sarebbe stato più importante di avere affetti veri come solo i figli sanno dare.

LEGGI ANCHE—> Isabella Ricci, la frecciata alla sua ‘rivale’: “è meglio tacere che…”

LEGGI ANCHE—> Isabella Ricci: sapete che prima faceva la modella? | Com’era la dama del Trono Over

Nonostante questo, l’ex modella non può negare di avere molti amici e di essere molto impegnata nella sua attività: gestisce un’azienda che si occupa della distribuzione di materiali per il benessere degli animali domestici.